大馬課徵PET反傾銷稅 大陸最高可達11.74%
馬來西亞投貿部今天宣布，即日起對從大陸與印尼進口的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）課徵反傾銷稅，大馬相關產業確遭實質損害，其中，對大陸產品的反傾銷稅最高可達11.74%。
根據投資、貿易和工業部（MITI）發布最新公告，這項反傾銷稅措施今天實施，馬來西亞對印尼課徵37.44%的反傾銷稅，大陸面臨從2.29%到11.74%不等稅率。
投貿部表示，課徵反傾銷稅的目的是為了防止馬來西亞本地產業遭受損害，這是經過數月調查後對不公平貿易行為作出的裁定。
投貿部指出，根據1993年反補貼與反傾銷稅法令，大陸與印尼的製造商或出口商確有傾銷行為，出口價格低於正常價格，對生產同類產品的馬來西亞本地產業造成實質損害。
投貿部強調，這項反傾銷稅措施為期5年，從今天起到2030年5月6日止。
馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等大馬媒體報導，課徵反傾銷稅最主要目的是要解決不公平貿易行為，保護大馬境內PET產業，提供產業公平的競爭環境與條件，避免遭受外國的不公平競爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言