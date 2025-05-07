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不受美國關稅影響！法拉利超跑需求「火熱」 訂單滿到明年底

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法拉利財報強勁，旗下跑車因川普關稅在美國漲價，銷售沒受影響。（路透）
法拉利財報強勁，旗下跑車因川普關稅在美國漲價，銷售沒受影響。（路透）

義大利跑車大廠法拉利（Ferrari）表示，儘管為因應美國總統川普的關稅政策，調漲旗下超跑在美國市場的售價，需求仍然「火熱」，該公司也維持今年的獲利預期。

法拉利的車輛全都在義大利製造，川普對進口車課徵25%關稅，影響所有銷往美國的法拉利車輛。美國是法拉利最大的市場，每賣四輛車，就有一輛在美國，但法拉利的品牌力足以將關稅成本轉嫁給美國消費者。

法拉利3月宣布漲價、部分車款漲幅高達10%後，周二（6日）表示，到目前為止，沒有收到客戶取消訂單。

法拉利現有車款的訂單一直到2026年年底均已全數訂滿。執行長維納（Benedetto Vigna）說，「目前我們都沒有看到任何訂單轉弱的狀況」，「談到關稅，我認為以我們手上的訂單和產品組合，讓我們能以較佳的能見度安度」。

法拉利第1季營業利益年增23%至5.42億歐元，營收年增13%至17.9億歐元，均優於市場預期，反映為買家提供昂貴個人化功能的超級跑車，市場需求穩定。

在過去一周許多其車廠都大幅下修財測之際，法拉利大致維持先前財測，預估2025年度營業利益至少20億歐元，利潤率估至少29%。

不過，由於中國大陸對昂貴進口車的需求依然疲軟，法拉利第1季出貨到中國大陸、香港和台灣的數量減少25%。但中國大陸市場占比低，因而衝擊不大。

維納也說，法拉利的首款全電動車將在今年10月發表，2026年開始銷售。

法拉利 美國 義大利 關稅

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