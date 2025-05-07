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債市波動加劇...策略師押注英央行調整QT 「將暫停債券銷售」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國央行。美聯社
英國央行。美聯社

英國央行本周四將召開貨幣政策會議，市場普遍預期，近期的市場動盪可能促使決策官員調整量化緊縮（QT）政策。美國銀行與法國巴黎銀行的策略師押注決策官員可能10月開始停售債券，建議投資人增持英國長債，做多30年期英國公債而不是同期限利率交換。

市場的預期源起於英國央行上月的罕見操作，基於全球市場波動而推遲債券拍賣，上後這種觀愈演愈烈。

儘管央行堅稱QT對市場影響有限，但首席經濟學家Huw Pill承認，QT可能在市場壓力時期加劇債券殖利率波動。分析師指出，退休基金等傳統投資人的需求減弱，30年期英國公債近年大受衝擊，迫使英國債務管理局今年減發長債以穩定市場。

英國央行目前透過主動出售債券（去年規模130億英鎊）與到期不續投兩種方式（去年共削減1,000億英鎊），來縮減其資產購債措施的投資組合。值得注意的是，美國聯準會3月已將每月公債減持由250億美元大幅降至50億美元，市場關注英國央行是否會跟進調整。

法國巴黎銀行認為，央行可能年內暫停主動賣債。花旗集團提示，如果英國央行明確將QT進度與市場條件掛鉤，長期公債壓力或許能獲得緩解。

英國央行最終決策方案預計9月公布。

債務 投資人 美國 英國 貨幣

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