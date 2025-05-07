AMD要怎麼因應美中晶片戰？蘇姿丰：擴大產品組合

超微（AMD）執行長蘇姿丰周二（6日）在財報說明會表示，該公司「領先市場產品組合的強大順風」，將能夠完全抵消總體經濟環境「變動」、及美國政府限制Instinct MI308X晶片銷售到中國大陸等利空，甚至還留有助力。

蘇姿丰說，超微仍預期今年營收將成長二位數，因為Zen 5 Epyc和Ryzen中央處理器（CPU）、Radeon繪圖處理器（GPU）攻取市占有成。她說，計劃今年下半年提高Instinct MI350加速器的產量也計劃要提高。

蘇姿丰指出，「我們視當前環境為戰略機會，持續擴大產品組合，結合為資料中心、邊緣、個人電腦（PC）及嵌入式終端裝罝所提供的領導市場運算與人工智慧（AI）能力，更進一步為AMD做出區隔」。

她在財報聲明稿表示，超微2025年初表現出色，核心產品強勁、資料中心與AI動能都增強，帶動上季業績年比成長連續第四季加速。她談到，以當前宏觀經濟和監管環境，AMD的上季財報與本季財測，「凸顯我們差異化產品組合的實力，和持續的執行力」。

AMD上季財報與本季財測，均優於市場預期。