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英印宣布達成FTA、多國自貿談判加速度 凸顯追求「美國以外」全球化

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
印度與英國在談判三年後，6日宣布敲定FTA。路透
印度與英國在談判三年後，6日宣布敲定FTA。路透

美國總統川普對自由貿易協定（FTA）棄如敝屣之際，其他國家都正加碼努力洽談貿易協定，印度英國在談判三年後，6日宣布敲定FTA，印度預期年底前能與歐盟談成FTA，印尼也預料將在上半年完成與歐盟的談判，歐盟則正推動與各國的貿易合作。

全球第五大經濟體印度與第六大經濟體英國6日宣布，達成「指標性」的FTA，印度99%出口貨物都將免關稅，專業人士也更容易進入英國就業市場，英國出口將有90%關稅品項的稅率降低，包括威士忌關稅將從150%砍半至75%，並在FTA第十年再降至40%，汽車關稅將根據配額體系，從超過100%降到10%，85%出口的關稅稅率將在未來十年逐步降至零。

這項協議對印度和英國都具重大意義。這象徵印度開放汽車等長期保護的市場，也樹立了印度和其他西方國家洽談貿易的範例。對英國來說，這是2020年脫歐後的最重大貿易協議。英國和印度2022年1月開始FTA協商，但過程走走停停，施凱爾（Keir Starmer）已接受印度的邀請，將在「最快的機會」訪印確認這項協議。

兩國仍需要確認法律文字，接著各自展開國內批准程序，英國商業大臣雷諾茲預期這項FTA將在約12個月生效。

英國希望能以這項協議，作為英美貿易協議、及19日與歐盟會談的前奏。英國金融時報（FT）報導，英國與美國接近針對貿易協議達成共識，預定本周簽署，包括給予部分英國出口品豁免配額，能豁免於25%的鋼鋁與汽車進口關稅。

印度財長希塔菈曼也表示，預期將在今年底和歐盟簽訂FTA，此前印尼也說，預料上半年將和歐盟完成全面經濟夥伴協定（CEPA）磋商。

歐盟也在推動與其他國家的貿易協議，去年12月與南美洲的南方共同市場（MERCOSUR）達成初步貿易協議後，今年1月宣布與墨西哥達成一項修改後的協議，同時尋求加強和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的戰略合作。

美國總統川普重返白宮執政以來，其他國家已加速磋商FTA，所根據的思維是即使美國經濟產值占全球26%，但進口額只占13%，其他地區仍有充足的貿易空間。東協（ASEAN）加三的各國財長本周發表聲明，重申將試圖通過「強化區域內貿易」，抵銷當前的全球貿易震撼。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）沃爾夫（Alan Wolff）指出，美國正在扮演推動其他國家加速降低關稅的催化劑」，既然美國已成為一個不太可靠的市場，歐盟、加拿大和其他國家現在正尋求加強與其他夥伴的貿易。

英國薩塞克斯大學（Sussex）包容貿易政策中心（CITP）的研究員艾尼爾（Achyuth Anil）表示，面對美國全面加徵關稅，多國正採取雙管齊下的策略，努力與美國達成協議，爭取撤銷部分關稅，同時加強與其他夥伴的貿易合作，「有一點是肯定的：多國正了解確實需要加強在美國以外市場的韌性」。

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