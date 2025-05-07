南韓向美晶片國安調查提交意見書 呼籲給予「特殊考量」

南韓產業通商資源部已向美國的半導體國安調查提交意見書，呼籲給予南韓企業「特殊考量」（special consideration），因為南韓晶片與半設笨對美國國安和供應鏈風險的負面衝擊非常有限。

美國4月對晶片與晶片設備啟動國安調查後，要求各界提供意見，南韓產業通商資源部7日發布聲明表示，已提交書面意見書給美國政府。

首爾當局在意見書中，針對美國要對半導體進口採取行動表達憂慮，擔心可能對南韓企業的美國投資計畫造成負面影響，包括人工智慧（AI）基礎設施投資。

南韓請求美國給予南韓企業「特殊考量」，因為韓製半導體和製造設備對美國國安與供應鏈的衝擊「非常有限」。南韓也強調，美韓的半導體產業貿易收支幾近平衡。

產業通商資源部表示，「政府將企業和美國在各層級進行密切磋商，儘可能降低對南韓企業的任何負面衝擊」，「我們將與產業利害關係人維持緊密溝通，並研擬戰略回應措施，產官也會持續攜手接觸美國各方」。