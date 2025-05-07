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巴菲特手裡溜走的獵物是誰？市場猜這原因被3G Capital抱走了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特在波克夏股東大會上講話。路透
巴菲特在波克夏股東大會上講話。路透

波克夏股東大會上，巴菲特透露差點完成一筆價值100億美元的收購案。到底誰是擦肩而過的獵物，根據巴隆周刊（Barron's）報導，很可能是本周一宣布接受3G Capital以93億美元私有化的運動鞋大廠Skechers。

3G Capital提出的收購價為每股63美元，雖比過去15日均價高30%，但仍低於52周高點79美元。

有趣的是，成立於巴西的投資公司3G Capital是巴菲特的「老相識」，雙方曾於2013年聯手收購亨氏（Heinz），並在2015年促成亨氏與卡夫（Kraft）合併為卡夫亨氏（Kraft Heinz）。不過，合併後股價表現不佳，至今已大跌逾50%至28.4美元。波克夏目前仍是卡夫亨氏最大股東，握有28%的股份，3G則出售了所有持股。

100億美元的交易對市值1.1兆美元的波克夏影響有限，但巴菲特不肯透露詳情，引發市場諸多聯想。

從多項指標看，Skechers的確符合巴菲特的投資偏好：這家全球第三大運動鞋製造商（僅次於耐吉和愛迪達）財務穩健，不僅擁有近10億美元的現金，且幾乎沒有負債。3G的收購價僅為Skecher 2024年獲利的15倍，2025年預估獲利的17億，相當於銷售額的65%，估值合理。

分析師指出，Skechers先前因為關稅導致獲利前景不明，股價承壓，反而可能吸引到善於尋找被低估標的的巴菲特。

然而，波克夏一貫不參與競價的作風，可能讓它在談判時處於劣勢。當年以122億美元收購Alleghany能成功，全靠對方董事會沒有貨比三家。這次3G迅速與Skechers達成協議，也許正是看準了波克夏不參與競購的原則

巴菲特 波克夏 運動

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