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邁威爾因經濟不穩延後投資人日 盤後股價大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
邁威爾技術長Noam Mizrahi是去年9月半導體展大師論壇的嘉賓。路透
邁威爾技術長Noam Mizrahi是去年9月半導體展大師論壇的嘉賓。路透

威爾科技（Marvell Technology）周二調降財測區間上端，並以經濟形勢不明朗為由延後原訂的投資人日活動，盤後股價大跌逾6%。

邁威爾發布新聞稿說，第1季營收約為18.8億美元加減2%，未達原先預測區間的上端。該公司3月曾預估營收可望比這數字再高出5%。

邁威爾在新聞稿中說：「鑒於總體經濟環境變化多端，本公司決定將原定於2025年6月10日舉行的投資人日活動，延後至2026年某時再辦。」

邁威爾科技周二在正常交易時段下跌1.2%，收報61.22美元，今年以來已下跌45%。

威爾 投資人

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