曾經的「AI妖股」美超微給出疲弱財測 盤後股價摔5%

伺服器製造商美超微（Super Micro）對本季銷售額的預測低於市場預期，令投資人感到失望。此前，該公司上周公布的初步財報表現平平，也不如市場預期。

美超微周二發布聲明表示，截至6月的本季營收將在56億至64億美元之間。剔除部分項目的每股盈餘為40至50美分。距離分析師平均預期營收65.9億美元、每股盈餘64美分，差別頗大。

這給投資人添加新的憂慮。美超微將業績未達市場預期歸咎於客戶延遲採購。執行長梁見後在聲明中表示，很多訂單預計會下在6月和9月這兩季，對於能實現長期目標仍有信心，「然而，經濟不確定性和關稅影響可能在短期內帶來壓力」。

美超微上周說，上季毛利率較前一季下降220個基點，主要是舊款產品庫存減值，以及為加快新產品上市進度產生了額外成本。

彭博行業研究分析師Woo Jin Ho在一份報告中指出，儘管部分客戶可能等美超微搭載輝達（Nvidia）Blackwell晶片的新款服務器，但「關稅不確定性和宏觀經濟引發的憂慮可能抑制短期需求」。

該股在紐約市場正常交易時段收紅於32.94美元後，盤後一度大跌約7%，稍後跌幅收斂到5%。

具體而言，美超微上季剔除部分項目的每股盈餘為31美分，營收46億美元，連市場最低預期都沒達到。該公司發布初步財報後，部分分析師已下調過預測值。

美超微原本是AI概念股的當紅炸子雞，2月曾因AI產品需求強勁，發豪語說2026年6月截止的財年度營收要衝上400億美元，比現在多出一倍不止。但該公司去年未按時提交年報，被負責稽核的安永會計師事務所以公司治理與透明度有疑慮為由解除委任關係，今年2月25日期限前把年報補上才解除下市危機。