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韓元在南韓假期後補升 也跟台幣升值背後的因素有關

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
韓元兌美元匯價今（7）日早盤在南韓假期結束後補漲。 路透
韓元兌美元匯價今（7）日早盤在南韓假期結束後補漲。 路透

南韓結束假日休市後，韓元美元匯價今（7）日走升，追趕區域內的亞洲貨幣同儕。早盤一度勁升1.4%至1,381.95韓元兌1美元，價位來到2024年11月以來最高。

彭博資訊說，今日韓元的升勢與本周亞幣同儕一樣，交易員拋售美元，在全球貿易緊張之中，希望關係得以緩和。

在一個新興市場外匯指數回復上揚且達到紀錄高點時，彭博資訊的亞幣指標周一觸及六個月來最高點。這波是由台幣領漲，當地外匯市場大賣美元，引發台灣央行進場干預。

韓元兌美元匯率今年以來已經升值超過6%，且在上周五衝破1,400韓元這個重大心理關卡。南韓現在與美國進行貿易談判，雙方同意貨幣問題分出來另外談。

iM Securities 經濟學家Park Sang-hyun 發布報告說，台幣升值背後的因素「同樣也會影響韓元」。他指出：「美韓貿易談判也納入匯率議題，若談判有進展，市場將預期韓元升值。」

南韓 台幣 外匯 美元 貨幣 韓元

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