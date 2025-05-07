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AMD 展望雖佳 但警告銷陸管制打擊營收

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AMD執行長蘇姿丰仍看好AI基礎設施的整體需求。路透
AMD執行長蘇姿丰仍看好AI基礎設施的整體需求。路透

超微（AMD）表示，美國對中國大陸祭出的出口管制會讓該公司今年營收減少15億美元，這番警告使原本樂觀的財測蒙上陰影，周二盤後股價也由漲轉跌。

AMD周二財報電話會議中指出，這預測是反映美國4月對該公司MI308晶片實施的新出口限制。AMD預估，受這款晶片銷售減少7億美元影響，本季資料中心事業營收會出現衰減。

AMD執行長蘇姿丰仍看好AI基礎設施的整體需求，並重申看好新晶片即將問世，將帶動今年下半年銷售成長。不過，投資人對貿易限制、關稅問題，以及AMD要在AI晶片市場與更大對手輝達（NVIDIA）競爭的挑戰，仍感到憂慮。

AMD盤後在公布優於預期的財報後一度上漲逾7%，但隨著透露大陸市場的營收衝擊後，股價轉而下跌。蘇姿丰在與分析師的電話會議上解釋後，股價又開始回穩。AMD周二股價收在98.62美元，今年來已下跌18%。

她說：「我們對AI事業整體前景感到興奮，這一領域的動能依然強勁。我知道關稅等問題充滿不確定性，但從基礎建設的角度來看，AI投資仍在持續進行。因此我們預期下半年會有強勁成長。」

AMD上個月曾表示，因應新的出口規則，預計將認列約8億美元費用。

AMD預測第2季營收約為74億美元，略高於分析師平均預估的72.3億美元。第1季營收年增36%，達74億美元，高於市場預期的71.2億美元；不計特定項目的每股盈餘為96美分，高於分析師原估的94美分。

其中，資料中心部門營收為37億美元，較去年同期大增57%，高於市場預期的36.6億美元；個人電腦相關銷售也年增28%，達到29億美元。

分析師 美國 蘇姿丰

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