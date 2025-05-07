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台積電ADR下跌2.3% 較台北交易溢價12.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二（6日）下跌2.3%，連續二日下跌，收在172.28美元，較台北交易溢價12.9%。

美國股市周二連續二日走低，在聯準會（Fed）決策前夕，避險情緒主導華爾街，美國總統川普的關稅談話未能緩和貿易戰殃及經濟的疑慮。

道瓊工業指數下跌389.83點，跌幅1%，報40,829.00點；標普500指數下跌43.48點，跌幅0.8%，報5,606.90點；那斯達克綜合指數跌154.58點，跌幅0.9%，報17,689.66點，受Palantir業績公布後重挫的拖累。Palantir大跌12%。

費城半導體指數跌1%，超微（AMD）跌2%。

台灣加權股價指數周二小跌10.40點，收在20,522.59點。台積電跌1.9%，收在920.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 135.70 -0.77 136.50 -0.58

中華電 CHT 132.02 -0.77 130.00 +1.56

台積電 TSM 1,039.06 -2.34 920.00 +12.94

聯電 UMC 44.63 +0.00 45.40 -1.69

台積電 指數 美國

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