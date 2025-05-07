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美股連二日下跌 道瓊跌近400點 川普對關稅態度搖擺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛集團策略師表示，美股當前的價位代表近日漲勢幾無向上空間。美聯社
高盛集團策略師表示，美股當前的價位代表近日漲勢幾無向上空間。美聯社

美國股市周二連續二日走低，在聯準會（Fed）決策前夕，避險情緒主導華爾街，美國總統川普關稅談話未能緩和貿易戰殃及經濟的疑慮。

道瓊工業指數下跌389.83點，跌幅1%，報40,829.00點；標普500指數下跌43.48點，跌幅0.8%，報5,606.90點；那斯達克綜合指數跌154.58點，跌幅0.9%，報17,689.66點，受Palantir業績公布後重挫的拖累。Palantir大跌12%。

費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌 2.3%，超微（AMD）跌2%。 

美國公債殖利率下跌，規模420億美元的10年期新債標售吸引了投資人的強勁需求。美國10年期公債殖利率收在4.305%左右。

周二下午，加拿大總理卡尼在白宮和總統川普會面後，美股頹勢並未扭轉。卡尼表示，加拿大是非賣品，並駁斥了有關加拿大可能被美國併為其第51個州的說法。

川普表示，他和政府高層官員將在未來兩周內審查潛在的貿易協議，以決定接受哪些協議，並暗示可能會繼續改變策略。這番講話和美國財政部長貝森特背道而馳，貝森特表示，政府最早可能在本周宣布一些貿易協議。

美股連漲之後，高盛集團的策略師表示，當前的價位代表近日漲勢幾無向上空間。摩根大通策略師認為，美國資產「不是理想的避風港」。滙豐的Max Kettner表示，由於「基本面形勢依然嚴峻」，策略上依然謹慎。

Ingalls & Snyder 策略師Tim Ghriskey說：「市場完全被關稅談判的消息所左右，川普的講話仿佛志在必得；事實上，只要能爭取到更對等的貿易條件，他就該心滿意足了。」他說：「最大的變數是中國。我認為歐盟不會輕易讓步，加拿大同樣如此。但中國才是關鍵，他們肯定會是非常強硬的談判對手，我們或許不得不暫時撇開中國推進與其他國家的談判。」

美國商務部周二公布的數據顯示，3月美國貿易逆差達到創紀錄的1,405 億美元，因在關稅宣布前，企業增加商品進口。

因川普表示將在未來兩周宣布對藥品徵收關稅，醫療股下跌2.8%，在標普500指數11類股中表現最差，其中禮來 跌5.6%，莫德納跌12.3%，是對指數最大的拖累。

Fed周二開始舉行為期兩天的會議，市場普遍預計周三會維持利率不變。根據倫敦證交所集團（LSEG）編制的數據，市場目前預計7月降息至少25個基點的可能性接近80%。

川普 指數 美股 關稅

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