聽新聞
0:00 / 0:00
WSJ：川普政策反覆 聯準會將陷政策雙輸局面
美國聯準會（Fed）6日起召開為期兩天的利率決策會議，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）分析，美國總統川普推動關稅政策的手法草率反覆，可能讓Fed陷入可能雙輸的局面：既避免不了經濟衰退，又管控不好停滯性通膨。
有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，Fed本周的會議焦點將是如何拿捏政策取捨之間的溝通分寸。Fed主席鮑爾等官員目前傾向繼續觀望，並思考如何進一步調整說法，暗示Fed不願過早放棄對抗通膨的決心。
提米羅斯形容，Fed陷入有如守門員面對的左右兩難：往右撲是延續緊縮、壓抑通膨，往左撲則是提早降息、支撐經濟成長。若過早出手降息以防經濟轉弱，可能反而因為關稅或供應短缺，導致短期通膨壓力升高，得不償失。
曾任Fed副主席的品浩（PIMCO）顧問克拉里達說：「這將不會是Fed因為預測經濟放緩而預先降息的政策循環」，「他們需要實際在數據上看到衰退跡象，特別是勞動市場的變化」。
Fed前副主席布蘭納德也說：「過去七年來的紀錄顯示，鮑爾主導的Fed向來傾向等到數據明確再急速出手」。然而，若要等到經濟疲弱的跡象明確才行動，就得承擔經濟陷入更深衰退的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言