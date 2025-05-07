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WSJ：川普政策反覆 聯準會將陷政策雙輸局面

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯準會（Fed）6日起召開為期兩天的利率決策會議，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）分析，美國總統川普推動關稅政策的手法草率反覆，可能讓Fed陷入可能雙輸的局面：既避免不了經濟衰退，又管控不好停滯性通膨

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，Fed本周的會議焦點將是如何拿捏政策取捨之間的溝通分寸。Fed主席鮑爾等官員目前傾向繼續觀望，並思考如何進一步調整說法，暗示Fed不願過早放棄對抗通膨的決心。

提米羅斯形容，Fed陷入有如守門員面對的左右兩難：往右撲是延續緊縮、壓抑通膨，往左撲則是提早降息、支撐經濟成長。若過早出手降息以防經濟轉弱，可能反而因為關稅或供應短缺，導致短期通膨壓力升高，得不償失。

曾任Fed副主席的品浩（PIMCO）顧問克拉里達說：「這將不會是Fed因為預測經濟放緩而預先降息的政策循環」，「他們需要實際在數據上看到衰退跡象，特別是勞動市場的變化」。

Fed前副主席布蘭納德也說：「過去七年來的紀錄顯示，鮑爾主導的Fed向來傾向等到數據明確再急速出手」。然而，若要等到經濟疲弱的跡象明確才行動，就得承擔經濟陷入更深衰退的風險。

Fed 經濟衰退 通膨

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