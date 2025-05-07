福特獲利 恐縮水15億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

受川普的關稅政策衝擊，福特汽車（Ford）暫時撤回財測，並預估關稅將導致2025全年獲利縮水15億美元。

福特執行長法利（Jim Farley）告訴分析師，「現在要完全了解我們的競爭者如何回應這些關稅還太早」，「不過，很顯然地，在這個全新的環境裡，在美國有最大足跡的車廠，受益最大」。

福特表示，今年關稅預期會令整體成本增加25億美元，主要是自墨西哥和中國進口車輛的花費。福特暫停汽車出口到中國，但仍由中國進口Lincoln Nautilus等車輛。公司會採用多種方法降低大約10億美元成本，例如利用保稅運輸，可先不必繳一部分的關稅。

今年2月，福特預測2025年全年的EBIT為70億至85億美元，當時的這個財測並沒有考慮關稅影響。現在福特說，要等貿易夥伴的報復關稅效應更清晰，以及消費者對漲價的反應後，再恢復發布公司財務展望。

福特第1季每股純益，由去年同期的0.49美元下跌至0.14美元，仍優於LSEG訪調分析師所估的0.02美元。

福特今年稍早時已示警，第1季因為幾座工廠的生產失調，財報會受到影響。

分析師 福特 財務

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