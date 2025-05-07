Palantir 財測沒驚喜 股價挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

標普500指數今年表現最強的成分股企業Palantir財測亮眼，卻未能滿足投資人的高度期待，拖累股價6日早盤跌逾13%。

Palantir上季營收成長39%達到8.84億美元，優於預期。不計特定項目的每股盈餘為13美分，符合預期。

Palantir以「勢如旋風」來形容AI軟體的需求，並將2025年營收預測從原本約37.5億美元調高至39億美元，年增幅達36%。

這家軟體公司因服務美國軍方和情治機關而被列為軍工股。近來受惠於AI題材熱潮，Palantir股價大漲，讓部分投資人擔心價位太高。按預估獲利計價的本益比已逾200倍，是那斯達克100指數中本益比最高的成分股。

儘管美國市場需求強勁，其他地區占Palantir業務不到1/3的國際市場則表現平平，讓部分分析師引以為慮。彭博分析師說：「即使有這麼多好消息，仍不足以支撐未來的高股價，市場對業務新動能仍看不到清楚輪廓。」

執行長卡普（Alex Karp）在致股東信中表示，Palantir成長速度超出預期。他寫道：「這種猛烈暴衝的成長幅度，對規模只有我們十分之一的公司來說都屬驚人；以我們目前的規模來看，我們相信這表現堪稱空前。」

投資人 指數 美國

延伸閱讀

若台幣匯價升勢不變…台積電業績 恐探財測低標

Nike、Adidas帶頭喊話！美76家鞋業連署求川普「放鞋一馬」

高通財測不妙 看淡手機市場

村田下調全年財測 被動元件後市看淡

相關新聞

南韓央行行長李昌鏞：美施壓亞洲國家升值

南韓中央銀行「韓國銀行」行長李昌鏞六日表示，由於全球經濟和南韓國內政治的不確定性，外匯市場波動可能會持續一段時間。李昌鏞...

蘋果、通用發新債 成本變高

蘋果公司與通用汽車（GM）5日發行新一批的公司債。相較先前債券，兩家公司都必須支付更高的成本，才能吸引投資人購買新債，顯...

OpenAI決定 放棄轉型營利公司計畫

OpenAI五日宣布，決定撤回原本轉型為營利公司的計畫，將繼續由集團下的非營利事業體掌控。OpenAI執行長奧特曼在聲明...

福特獲利 恐縮水15億美元

受川普的關稅政策衝擊，福特汽車（Ford）暫時撤回財測，並預估關稅將導致2025全年獲利縮水15億美元。

Palantir 財測沒驚喜 股價挫

標普500指數今年表現最強的成分股企業Palantir財測亮眼，卻未能滿足投資人的高度期待，拖累股價6日早盤跌逾13%。

南韓央行：美施壓亞幣升值 美中重啟談判預期 都帶動漲勢

亞洲貨幣兌美元最近全面走升，除了新台幣，韓元升勢也不容小覷。南韓央行總裁李昌鏞6日表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。