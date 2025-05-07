OpenAI決定 放棄轉型營利公司計畫

OpenAI五日宣布，決定撤回原本轉型為營利公司的計畫，將繼續由集團下的非營利事業體掌控。OpenAI執行長奧特曼在聲明指出，經過深思熟慮後，決定讓OpenAI回歸最初的使命和結構。

OpenAI是ChatGPT開發商，公司最近才以兩千六百億美元估值完成募資，但五日宣布將把現有的營利子公司轉型為公益公司，解除對投資人回報上限的限制，但最終控制權仍由非營利事業體掌握。集團的非營利單位也將持有轉型為公益公司的大筆股分。

奧特曼、馬斯克等人在於二○一五年十二月創立OpenAI，並將公司定位為非營利組織。奧特曼有意推動公司轉型為營利公司，但馬斯克抨擊轉型計畫，認為此舉違背OpenAI的創始理念，馬斯克為此提出訴訟。

OpenAI董事長泰勒指出，他們和民間領袖，以及德拉瓦州和加州檢察總長辦公室諮詢後，董事會決定讓OpenAI繼續由非營利事業體掌控，同時把現有的營利子公司轉型為公益公司；這是一種必須同時兼顧股東利益和使命導向的公司架構。

泰勒說，非營利事業體除了將掌握對公司的控制權，也會成為「主要股東」，讓非營利部門擁有更多資源，進一步支持其公益目標。

不過，彭博報導，已向OpenAI投入一三七點五億美元的微軟，仍是OpenAI重組過程中最主要尚未表態的投資方。知情人士表示，微軟希望確保OpenAI的組織調整能充分保障其投資利益，因此仍在與對方就細節進行談判。

知情人士指出，OpenAI已同意以約卅億美元收購程式設計新創公司Windsurf，這是OpenAI迄今最大收購案。此舉可望幫助OpenAI應對在ＡＩ編碼助理市場日益激烈的競爭。