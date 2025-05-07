南韓央行：美施壓亞幣升值 美中重啟談判預期 都帶動漲勢

亞洲貨幣兌美元最近全面走升，除了新台幣，韓元升勢也不容小覷。南韓央行總裁李昌鏞6日表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一，但目前還無法確定美國真正想要的是強勢美元，還是弱勢美元。

亞洲開發銀行（ADB）年會4日在義大利米蘭揭開序幕，李昌鏞是與會成員之一。韓聯社英文版網站報導，李昌鏞6日向隨行記者表示，市場預期美國和中國大陸可能重啟貿易談判，是亞幣最近節節攀升的另一個原因，目前要斷定韓元匯率是否已觸底仍為時過早。

李昌鏞警告，基於全球經濟和南韓國內政局充滿不確定性，外匯市場未來一段時間可能持續波動。

值得注意的是，相較於英文版報導使用「施壓」一詞，韓文版報導未出現這個字眼。根據韓聯社韓文版網站，李昌鏞表示，美國與各國討論匯率問題眾所皆知，這是亞幣走強的主因，次要原因則是美中達成協議可能性上升。

彭博資訊報價顯示，韓元兌美元5日盤中最多升至1,359.29韓元兌1美元，是去年10月15日以來最高，6日則一度回貶1%。南韓前總統尹錫悅去年12月4日宣布戒嚴失敗後，韓元持續走貶，4月9日盤中一度貶至1,487.45韓元兌1美元，是2009年3月以來最低。如果從此低點算起，韓元兌美元不到一個月升值近8%。

南韓和美國上月同意討論匯率議題，匯率是雙邊貿易協商四大主題之一，另一個是關稅措施。首爾當局正致力於敲定能縮限美國關稅對重要產業衝擊的協議，例如汽車業。

貨幣政策走向方面，李昌鏞表示，南韓央行處於貨幣寬鬆周期，這點無須質疑，央行考量到經濟將「大幅」調降貸款成本。南韓第1季經濟意外萎縮，是四年來首見，央行5月降息可能性隨之升高。

另一方面，在川普政府關稅政策帶來的不確定性揮之不去之際，李昌鏞也對南韓陷入權力真空感到憂心。



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