美3月貿易逆差激增14%！達1405億創新高 對「這些國家」逆差縮小

美國商務部6日公布，3月產品與服務貿易逆差比2月激增14%，達1,405億美元，創歷史新高，且高於經濟學者預估的1,372億美元，主因美國企業搶在關稅實施之前大量進口產品。

3月進口額增加4.4%，創4,190億美元新高；其中消費品進口增幅最強，資本設備與汽車進口額也增加；出口額只增加0.2%。貿易逆差激增，是美國第1季經濟萎縮0.3%的元兇，對經濟成長率的殺傷力達5個百分點，創新高。

不過彭博經濟團隊預測，基於4月16日以來從中國運往美國的貨櫃量劇減，因此進口將告趨緩；隨著進口及逆差減少，經濟成長將出現短期反彈。據ISM指數顯示，製造業及服務業進口正在減少。

貿易報告並顯示，3月美國對加拿大的產品貿易逆差縮小，但對墨西哥的逆差仍與2月時的歷史高點相當接近。美國對愛爾蘭的逆差額激增到293億美元，但對中國的產品逆差則減少。