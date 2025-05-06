亞幣升不停 韓央行總裁：美國施壓是原因之一
亞洲貨幣對美元最近全面走升，除了新台幣，韓元升勢也不容小覷。南韓央行總裁李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一，但目前還無法確定美國真正想要的是強勢美元，還是弱勢美元。
亞洲開發銀行（ADB）年會4日在義大利米蘭揭開序幕，李昌鏞6日向隨行記者表示，市場預期美國和中國大陸可能重啟貿易談判，也是亞幣最近節節攀升的原因，目前要斷定韓元匯率是否已觸底仍為時過早。韓元對美元上周五盤後升至1,391.5韓元兌1美元，是去年11月29日以來最高；南韓股匯市5日及6日休市。
貨幣政策走向方面，李昌鏞表示，南韓央行處於貨幣寬鬆周期，外界無須質疑這點，央行考量到經濟將「大幅」調降貸款成本。另外，李昌鏞也對南韓陷入權力真空感到憂心。
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