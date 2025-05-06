亞幣升值再傳美國施壓？南韓央行行長談匯率：不是我們想改就能改

南韓中央銀行「韓國銀行」行長李昌鏞6日表示，由於全球經濟和南韓國內政治的不確定性，外匯市場波動可能會持續一段時間，同時重申需要貨幣寬鬆來提振國內經濟，還提到美國政府施壓亞洲國家，要求貨幣升值。

韓聯社報導，李昌鏞在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會，對隨行記者發表上述言論。他表示，包括韓元在內，亞洲貨幣不斷上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求貨幣升值，以及預期美中兩國可能重啟貿易談判。

李昌鏞談到韓元兌美元近期升值時表示，「要說貨幣匯率是否已經觸底還為時過早」。他表示，「我們不確定美國真正想要的是強勢美元還是弱勢美元」，並稱「從長遠來看，匯率不是我們想改就能改的」，還指首爾應該與華府討論可能的措施。

韓聯社指出，韓美兩國4月同意，將匯率議題作為雙邊貿易談判四大項目之一進行討論，其中包括了關稅措施。李昌鏞談到韓國銀行貨幣政策方向時告訴記者，「不要懷疑貨幣寬鬆週期」，並表示央行將考慮經濟，「充分」削減借貸成本，也有可能大幅下調成長預期，同時降低貸款利率以刺激經濟。

由於美國川普政府的關稅政策引發長期不確定性，李昌鏞也對國務總理韓悳洙及副總理兼財長崔相穆相繼辭職導致領導真空表示擔憂，「這是艱難的一周，因為我們必須對南韓現狀提出解釋，而南韓從外部看來是一個已開發國家」。他說，「這是留在崗位上官員的責任，要為了國家利益，在對美持續的貿易談判中盡一切努力」。

李昌鏞表示，南韓國內政治的不確定性，可能「對經濟造成重大拖累」，影響國家信譽和企業投資，呼籲迅速解決當前情況。