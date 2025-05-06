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市場樂觀看待貿易談判？亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港6日綜合外電報導

市場樂觀看待美國與多國有望達成貿易協議，得以避免美國總統川普祭出的全面性關稅，亞幣兌美元升值勢頭有所緩和。投資人靜候聯準會最新政策決議，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，市場對原油需求和全球經濟的疑慮日增之際，因石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）增產消息而挫跌的油價今天有所回升。

川普的關稅政策令全球市場為之劇烈震盪。儘管白宮尚未達成任何貿易協議，市場樂觀看待美國政府貿易談判有所進展，得以避免或降低川普擬施加的關稅。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴財經媒體CNBC，已有17個國家與華府進行接洽並且提出「非常好的」貿易提案。此番談話提振市場情緒。

他同時表示，對中國的談判可能「於未來幾星期取得實質性進展」。中國蒙受美國祭出的145%高關稅打擊。

亞幣對美元匯價近期走升，其中新台幣本月更已急升約7%，韓元、馬來西亞令吉、印度盧比、泰銖匯價也都勁揚。

澳洲激石集團（Pepperstone Group）研究部門負責人魏斯頓（Chris Weston）表示：「許多人談論的因素是，那些歷來貨幣『疲軟』而且嚴格管控（匯率）的國家，現在是否正透過貨幣途徑向川普示好，並且把允許貨幣升值納入貿易談判一環。」

港股恆生指數收漲0.7%，來到22662.71點。上證指數收漲1.1%，來到3316.11點。日股今天因黃金週假期而休巿。

至於其他亞股，新加坡、馬尼拉、雅加達股市收漲；雪梨、台北股市收跌；威靈頓股市平盤作收。

亞股 川普 美元 美國 美金 貨幣

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