2年來首度發債 蘋果籌得1357億元

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國科技業巨擘蘋果公司（Apple Inc.）今天晚間發售價值45億美元（約新台幣1357億元）債券，2年來首度發債。蘋果表示打算將收益用於購買庫藏股及償付未清償債務

路透社報導，蘋果這次發售了15億美元的3年期債券，以及各10億美元的5年期、7年期和10年期債券。而本月至今年11月間，蘋果則有80億美元債務將到期。

蘋果挑在此時發債，很可能因為美國總統川普（Donald Trump）4月底宣布他會對幾個國家放寬關稅措施後，已引發投資等級債券利差縮小。最新數據顯示，2日美國投資級債券平均利差已較前日下跌3個基點至106個基點。

自從川普最先在4月2日宣布嚴厲的全球對等關稅措施、其後又提供寬限期，導致債券市場信用利差持續數週反彈，激起新債發售增加。許多計劃發債的公司也趕在美國聯邦準備理事會（Fed）7日召開貨幣政策會議前出手，以免受到市場動盪影響。

1名知情人士透露，蘋果這次發債遠遠供不應求，認購總額高達100億美元。

分析師表示，由於市場不確定性將投資人推向較高等級債券避險，因此這類資產的需求預料會維持暢旺。

債務 川普 美國 蘋果

延伸閱讀

川普下令限制病毒研究引猜疑 外媒曝：呼應COVID實驗室外洩論

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

川普政府新招：移民若自願遣返 機票免費、送千元「有機會回美」

相關新聞

因應油價「削減資本支出」 美兩大能源公司警告：頁岩石油產量觸頂

美國響尾蛇能源與科特拉能源兩家大型頁岩石油公司5日表示，將削減資本支出，以因應油價滑落利空，也促使業界警告美國頁岩石油及...

對全球負起責任 比爾蓋茲籲：富國應努力做到「淨零排放」

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，富裕國家應努力做到淨零排放，「對全世界負起責任」。

三星遭爆4奈米丟單 AMD傳轉單台積電亞利桑那廠

超微（AMD）據傳已捨棄三星，轉而委託台積電以4奈米製程生產EPYC伺服器中央處理器（CPU），凸顯三星晶圓代工事業的挑...

巴菲特掌波克夏60年股價漲5.5萬倍 某幾個年份逆勢反漲

「股神」巴菲特3日宣布將於年底前卸任波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長一職，而從他1965年接手這...

除了減少汙染 立陶宛淘汰1、2歐分硬幣還有1主因

為提升現金使用效率、減少對環境的衝擊，並降低民眾與商家的營運成本，立陶宛自5月起正式實施現金支付金額尾數調整制度，逐步淘...

歐盟投資5億吸引科研人才 馬克宏藉機批川普「犯錯」

歐盟高級官員5日宣布，將在未來三年投入五億歐元(約5.67億美元)，「讓歐洲成為吸引研究人員的磁石」，含蓄回應川普政府削...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。