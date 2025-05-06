對全球負起責任 比爾蓋茲籲：富國應努力做到「淨零排放」

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
微軟創辦人比爾蓋茲表示，富裕國家應努力做到淨零排放，「對全世界負起責任」。美聯社
微軟創辦人比爾蓋茲表示，富裕國家應努力做到淨零排放，「對全世界負起責任」。美聯社

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，富裕國家應努力做到淨零排放，「對全世界負起責任」。

這位蓋茲基金會的主席，5日出席新加坡國營投資公司淡馬錫控股（Temasek）主辦的「生態繁榮週」（Ecosperity）開幕晚宴，在與該國氣候行動大使孟文能（Ravi Menon）圍爐談話時表示，不論「全球是否能實現（淨零排放）」，富國都必須做到。

蓋茲說：「其實有方法讓排放程度低到足以讓氣溫上升不再構成問題」，因此並非所有國家都必須達成「絕對淨零」，但為了證明存在解方來減緩氣候危機影響，富裕國家必須做到。

蓋茲說：「我們愈早達成愈好。（但）我們需要榜樣」，指出主要障礙是確保創投為這些解方提供資金。

聯合國（UN）將淨零排放定義為，「將碳排減少到僅剩少量殘餘排放，這些排放可被自然環境或其他碳移除措施吸收並持久封存，最終使大氣中的碳排歸零」。

蓋茲呼籲世界應更勇於尋求對抗氣候變遷的創新投資，他表示，儘管自己是創新的堅定信仰者，但「要全世界在2050年底前實現（淨零排放），目前來看不切實際」。

聯合國已指出，若要做到巴黎氣候協定所訂目標（將全球升溫幅度限制在攝氏1.5度以內），各國就必須在2030年底前做到溫室氣體減排45%、2050年底前做到淨零排放。

巴黎氣候協定 比爾蓋茲 淨零 聯合國

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