快訊

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

全球碳封存2030年上看6.7億噸 產業脫碳更多元

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

國際能源總署更新「碳捕集、利用與封存項目資料庫」（CCUS ProjectsDatabase），到2030年碳封存容量可達約6.7億噸，相較前次更新成長10%，產業脫碳也將更多元。

資料庫更新後涵蓋2024年第一季到2025年第一季之間各地CCUS項目的進展。

碳捕集、利用與封存（CCUS）泛指透過捕集二氧化碳並將之封存、轉化為有價值產品，從而降低大氣CO2濃度達到減碳的技術。例如從產業製程捕集二氧化碳避逸入大氣，然後將捕集到的二氧化碳注入深層地質結構長期存儲，或轉化為化學品、燃料或建材等。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，雖然更新內容顯示2024年CCUS價值鏈的整體營運和計畫產能方面變化有限，卻預示未來發展潛力。

當前全球碳捕集與封存實際作業量能仍僅略高於5000萬公噸，較前一年小幅成長。但根據目前全球各個碳捕集與封存項目進度推估，到2030年碳捕集容量預計每年可達約4.3億噸，碳封存容量則可達約6.7億噸，相較前次資料庫更新成長10%。

碳捕集產業仍以天然氣處理為主，相關設施占全球總捕集容量逾60%，延續過去的發展趨勢。

然而隨即將開展的碳捕集項目越來越多是針對製氫、重工業乃至直接空氣捕集（DAC,直接從大氣中移除二氧化碳，而非針對工業排放），碳捕集大量依附於處理天然氣的情況可能遞減。預計到2030年碳捕集增加的量能，有一半以上會來自前述新興領域。

儘管整體進展仍未達到實現淨零排放所需的路徑趨勢，國際能源總署（IEA）在更新報告裡仍指出，2024年對碳捕集與封存產業而言是關鍵一年。

開發商的投入程度有所提升，目前約有60%的碳捕集計畫已進入施工或高階開發階段，較去年有所成長，顯示市場信心逐步增強。

國際能源總署 淨零 網站

延伸閱讀

配合政府穩定物價政策 中油5月各類天然氣用戶價格不調整

國際油氣價回跌 中油：國內天然氣價格5月不調整

陸最長二氧化碳管道 在吉林松原啟動

能源業巨擘撤部分投資 荷蘭政府出手護碳捕存建設案

相關新聞

股票往來只需幾分鐘 巴菲特嫌「難搞」避開投資房地產

計畫於今年底退休的「股神」巴菲特(Warren Bufett)上周末在他執掌的波克夏公司(Berkshire Hatha...

巴菲特掌波克夏60年股價漲5.5萬倍 某幾個年份逆勢反漲

「股神」巴菲特3日宣布將於年底前卸任波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長一職，而從他1965年接手這...

除了減少汙染 立陶宛淘汰1、2歐分硬幣還有1主因

為提升現金使用效率、減少對環境的衝擊，並降低民眾與商家的營運成本，立陶宛自5月起正式實施現金支付金額尾數調整制度，逐步淘...

歐盟投資5億吸引科研人才 馬克宏藉機批川普「犯錯」

歐盟高級官員5日宣布，將在未來三年投入五億歐元(約5.67億美元)，「讓歐洲成為吸引研究人員的磁石」，含蓄回應川普政府削...

科技巨擘AI支出沒縮手！美系研究機構看好Nvidia挺過美中監管風暴

美國Melius分析公司認為，身陷美中人工智慧（AI）科技戰核心的輝達（Nvidia），將能挺過「嚴苛監管」的壓力，因為...

不只投資無敵 巴菲特管理學為企業執行長立典範

美國「股神」巴菲特日前宣布年底將卸任波克夏海瑟威公司執行長。對美國各地企業執行長來說，他不只是所向無敵的投資人，也是數十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。