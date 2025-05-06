全球碳封存2030年上看6.7億噸 產業脫碳更多元

國際能源總署更新「碳捕集、利用與封存項目資料庫」（CCUS ProjectsDatabase），到2030年碳封存容量可達約6.7億噸，相較前次更新成長10%，產業脫碳也將更多元。

資料庫更新後涵蓋2024年第一季到2025年第一季之間各地CCUS項目的進展。

碳捕集、利用與封存（CCUS）泛指透過捕集二氧化碳並將之封存、轉化為有價值產品，從而降低大氣CO2濃度達到減碳的技術。例如從產業製程捕集二氧化碳避逸入大氣，然後將捕集到的二氧化碳注入深層地質結構長期存儲，或轉化為化學品、燃料或建材等。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，雖然更新內容顯示2024年CCUS價值鏈的整體營運和計畫產能方面變化有限，卻預示未來發展潛力。

當前全球碳捕集與封存實際作業量能仍僅略高於5000萬公噸，較前一年小幅成長。但根據目前全球各個碳捕集與封存項目進度推估，到2030年碳捕集容量預計每年可達約4.3億噸，碳封存容量則可達約6.7億噸，相較前次資料庫更新成長10%。

碳捕集產業仍以天然氣處理為主，相關設施占全球總捕集容量逾60%，延續過去的發展趨勢。

然而隨即將開展的碳捕集項目越來越多是針對製氫、重工業乃至直接空氣捕集（DAC,直接從大氣中移除二氧化碳，而非針對工業排放），碳捕集大量依附於處理天然氣的情況可能遞減。預計到2030年碳捕集增加的量能，有一半以上會來自前述新興領域。

儘管整體進展仍未達到實現淨零排放所需的路徑趨勢，國際能源總署（IEA）在更新報告裡仍指出，2024年對碳捕集與封存產業而言是關鍵一年。

開發商的投入程度有所提升，目前約有60%的碳捕集計畫已進入施工或高階開發階段，較去年有所成長，顯示市場信心逐步增強。