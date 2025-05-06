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馬中免簽延長至90天 大馬在野黨憂搶工潮衝擊就業

中央社／ 吉隆坡6日專電

馬中同意延長5年免簽並將停留期限增至90天，生效日期雖未定案，但馬來西亞在野黨與民間團體憂心屆時中國技職人員湧入並搶占工作，如未及時防堵，將衝擊本地就業市場。

馬來西亞內政部4月下旬宣布，馬來西亞與中國同意將現有免簽延長5年，並把兩國公民免簽停留期限從30天延長到90天，待細節敲定才宣布生效日期。

馬來西亞民間連日來對這項新措施喜憂參半，大批中國人入境的確帶來觀光收入，但藉免簽入境從事商業活動或規避法規進行違法行徑，成為關注與批評焦點。

馬來西亞在野黨民政黨昨天公告說，政府處理中國人享有90天免簽，務必嚴謹看待和加強執法，不希望這項決定打開方便之門，讓來自中國的競爭者以低價收費衝擊中小企業生存。

民政黨主席劉華才（Dominic Lau Hoe Chai）表示，90天簽證大開方便之門，中國中小企業或技工必然想到免簽帶來的商機，無論是中國技術人員自組團隊或與本地人合作，都會威脅大馬的中小企業。

他指出，大馬隨處可見直接帶貨入境的中國商人在餐廳、市場附近兜售各類貨物，導致裝潢、零售、攝影等服務業面臨激烈的價格競爭壓力，政府必須兼顧本地企業利益。

對於是否藉免簽從事商業活動，馬來西亞福建總商會總財政陳長興（Ricky Tan）告訴中央社記者，大馬民間社會已觀察到可能出現的負面效應，也有金融機構提高銀行開戶審核標準等方式，防堵不肖人士規避法律相關規定。

他指出，中國企業赴馬來西亞經商與日俱增，政府應規定必須與本地業者合作，若完全由中國人持股，一旦發生爭議，中資業者可隨時離境，不僅缺乏責任承擔機制，無法保障本地利益，風險相對提高。

馬來西亞於2023年12月開放對中國免簽，中國觀光客赴馬來西亞平均每月達25萬人次，期間曾傳出犯罪集團利用免簽之便入境詐騙，也有假觀光之名入境從事與入境目的不符的商業行為。

中小企業 免簽 馬來西亞

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