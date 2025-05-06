科技巨擘AI支出沒縮手！美系研究機構看好Nvidia挺過美中監管風暴

美國Melius分析公司認為，身陷美中人工智慧（AI）科技戰核心的輝達（Nvidia），將能挺過「嚴苛監管」的壓力，因為超大規模雲端服務業者（hyperscaler）的AI支出能夠減輕傷害。

除了輝達以外的美股「科技七雄」（Magnificent Seven）都已公布上季財報，主軸為不管經濟展望不確定性多高，微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta及Google母公司Alphabet都打算砸大錢於AI。

Melius研究公司瑞茲（Ben Reitzes）5日指出，這是輝達的利多，「AI競賽特別攸關超大規模雲端服務業者的存續，每家公司都在尋求某種形式的『通用助理』，能包辦所有事情（Google的Astra計畫、MetaAI及微軟的Copilot），最終帶來更多廣告、雲端及訂閱營收」。

瑞茲認為，即便超大規模雲端服務業者自行設計晶片，花在輝達晶片的支出也必須「快速增加」，以幫助達成目標，「輝達擁有一些超棒的新產品（GB300和Vera Rubin），應能在嚴苛監管之下驅動成長」。

他說，「我們得知中國大陸的150-200億美元推估銷售（約占資料中心部門的10%）已消失－因此超大規模雲端服務業者2015年和2026年的（支出）成長空間現在更加重要」。他維持給予輝達的買進評等，股價目標價為150美元，暗示還有約三成的上漲空間。

輝達股價5日收跌0.6%至113.82美元，今年來累計挫跌15%，跌幅甚於大盤標普500指數的3.8%，部分原因是美國加強對陸晶片出口管制的憂慮。美銀證券分析師艾爾亞（Vivek Arya）5日指出，輝達硬體總規模5,000億美元的長期可銷售市場，可能萎縮20%。