美媒：Google涉足影視製作 盼推廣AI與運算產品

美國媒體「財經內幕」披露，科技企業Google已啟動一項與電影及電視製作有關的新計畫，以尋找能資助或共同製作的提案。影視產業正面臨製作成本增加及可能的美國關稅措施。

路透社引述「財經內幕」（Business Insider）報導，谷歌（Google）與經紀兼製作公司Range Media Partners展開這項為時數年的計畫，後者因參與製作「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、「長腿」（Longlegs）等電影而聞名。

報導提到，Google希望透過這項計畫推廣旗下新產品的能見度與普及率，例如人工智慧（AI），以及能融合實體與虛擬世界的空間運算工具等。這項計畫去年也參與宣傳恐怖電影「魔音穿谷」（Cuckoo）。

根據關注演藝圈動態的社群平台Letterboxd，Google這項計畫是「魔音穿谷」的製作方之一。

Google未立即回覆路透社的置評請求。