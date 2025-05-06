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台幣飆升 日圓、韓元和人民幣走強可能性提高？彭博曝原因

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
借鏡台幣兌美元匯率出現直升機式升值，專家估日圓、韓元、人民幣也可能要走強。路透
借鏡台幣兌美元匯率出現直升機式升值，專家估日圓、韓元、人民幣也可能要走強。路透

彭博資訊分析，近日新台幣兌美元匯價飆升，可能增強日圓韓元人民幣等亞洲貨幣上漲的可能性。因為從實質有效匯率（REER）來看，這幾個貨幣似乎都被低估。

台灣官員否認與美國討論過匯率問題，這雖減弱了貿易協議可能涉及匯率談判的猜測，但新台幣陡升的情況，可能會推升其他亞幣匯率，因為交易員需要做出調整，以因應當前各國貨幣當局不宜弱化本幣匯率的環境。

彭博分析指出，以REER來看，日圓、韓元和人民幣目前匯率相對於長期平均值是最被低估的亞洲貨幣。若美國以匯率校正為調整全球貿易體系的行動之一，這些亞幣的升值壓力應該會加劇。

美國財政部在去年11月發布的最新半年度貨幣報告中，把中國大陸、日本、韓國、新加坡、台灣和越南等六個亞洲經濟體列入匯率操縱觀察名單。除了越南（因為流動性問題）和新加坡（因匯率相對於十年均值是被高估）之外，其餘幾個經濟體似乎擁有讓本幣升值、又不損競爭力的較多空間。

彭博指出，若人民幣帶頭升值，更廣泛的匯率校正趨勢可能增強。在岸人民幣走高可能引發亞幣廣泛重新定價，並加快美元下跌。

人民幣 台幣匯率 日圓 貨幣 韓元

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