快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

阿根廷發現30年來最大銅礦脈 強化能源轉型供應鏈

中央社／ 布宜諾斯艾利斯5日專電

阿根廷聖胡安（San Juan）省政府4日宣布，在安第斯山維古乃（Vicuña）區發現兩處估量共約3800萬噸的未開發銅礦資源，為近30年來全球最大，重新定義阿根廷在全球能源轉型與戰略礦產供應鏈的地位。

維古乃礦區位於阿根廷西北部、聖胡安省與智利邊境之間，由加拿大Lundin Mining公司與礦業大廠必和必拓（BHP）共同開發，雙方投資總額約30億美元。

根據Lundin Mining資料，維古乃礦區中兩處礦場Filo del Sol與Josemaría目前估計可開採的銅礦約1280萬噸，潛在儲量則上看2510萬噸。

Lundin Mining總裁隆丁（Jack Lundin）表示，該礦區為全球少見的高礦石品位與淺層露天開採，除銅之外，另含黃金與白銀等副產品，估計8100萬盎司黃金與14.67億盎司白銀。維古乃礦區具擴張潛力與低開發成本優勢，被評為過去30年來最重要的發現之一。

富比士阿根廷版3月報導指出，若阿根廷境內多項已知礦區順利開發投產，銅產量可望在10至15年內超越秘魯，進入全球主要供應國行列。智利和秘魯目前占全球年銅產量40%。

根據聖胡安省政府資料，目前全阿根廷有6處大型銅礦專案進入開發後期階段，若如期投產，預計至2030年代初期，阿根廷年銅產量將突破百萬噸，成為全球前10生產國之一。

聖胡安省長奧里戈（Marcelo Orrego）表示，聖胡安目前約7成探勘與開發專案聚焦於銅礦。他提到，銅與鋰為全球能源轉型關鍵資源，尤其銅無替代性，在綠能產業與電動車工業中具不可或缺的戰略地位，阿根廷礦業對全球投資者相當有吸引力。

為吸引更多國際資金投入礦業，阿根廷政府推動「大型投資獎勵措施計畫」（RIGI），簡化審查流程並提供稅務優惠。根據阿根廷礦業商會（CAEM）2024年統計，目前共有17個國家在當地礦業領域投資，其中以加拿大、中國、澳洲、美國與英國為主。

隨著全球減碳與發展電動車、智慧電網，銅的戰略地位日益受到重視。這項重大發現有望提升阿根廷在國際礦產市場的能見度，躍升為全球綠能產業的重要資源提供者。

阿根廷 電動 黃金

延伸閱讀

智利地牛翻身！發生規模7.5強震 民眾震撼、當局發布海嘯警報

阿根廷足壇悼教宗 穿紀念球衣出賽、新球場命名方濟各

方濟各未完成心願！任教宗至死沒回阿根廷 外媒曝可能原因

方濟各驟逝／出身阿根廷 上任後卻從未回家鄉 避免淪政客工具

相關新聞

不只投資無敵 巴菲特管理學為企業執行長立典範

美國「股神」巴菲特日前宣布年底將卸任波克夏海瑟威公司執行長。對美國各地企業執行長來說，他不只是所向無敵的投資人，也是數十...

福特汽車撤銷財測 示警關稅衝擊獲利15億美元

美國福特汽車（Ford Motor）周一（5日）表示將暫停發布年度財務展望，因為川普關稅的不確定性。福特還示警，關稅將會...

飆股Palantir財測未達華爾街高標 市場期待落空

標普500指數今年表現最強的成分股企業 Palantir （帕蘭堤）財測亮眼，卻未能滿足投資人的高度期待，周一盤後股價重...

玩具產業受衝擊！美泰兒因關稅撤銷財測 將加速降低陸製產品比重

美泰兒（Mattel）宣布撤回2025年營收將恢復成長的預測，並警告美國總統川普對進口玩具加徵關稅後，美國消費者將面臨漲...

OpenAI放棄轉為營利公司 將繼續保有公益色彩

OpenAI將繼續由集團之下的非營利事業體掌控，這家 ChatGPT 開發商在遭到馬斯克強烈批評後，決定撤回原本轉型為營...

風險不只來自台灣！美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高

台幣兌美元匯率近日升值近10%，可能很少美國投資人曾經交易過台幣，但為何美國投資人應該注意台幣匯率？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。