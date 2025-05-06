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對世界盡責 比爾蓋茲籲富國務必實現淨零排放

中央社／ 新加坡6日綜合外電報導

微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）表示，富裕國家應對世界盡責，自身務必做到淨零排放。

比爾．蓋茲5日在新加坡出席淡馬錫控股（Temasek）主辦的「生態繁榮週」（Ecosperity）開幕晚宴。在與新加坡氣候大使孟文能（Ravi Menon）圍爐談話時，比爾．蓋茲表示，無論全球是否能實現，「富裕國家自身都必須做到淨零排放」。

他說：「其實是有方法讓排放程度低到足以讓氣溫上升不再構成問題。」從而並非所有國家都必須達成「絕對淨零」，只是富裕國家必須率先做到，藉此證明確實存在可行的解方來減緩氣候危機影響。

聯合國將「淨零排放」定義為：「將碳排減少到僅剩少量殘餘排放，這些排放可被自然環境或其他碳移除措施吸收並持久封存，最終使大氣中的碳排歸零。」

比爾．蓋茲呼籲世界應更勇於尋求對抗氣候變遷的創新投資，表示儘管自己是創新的堅定信仰者，但「要全世界在2050年底前實現淨零排放，目前來看不切實際」。

聯合國已指出，若要做到巴黎氣候協定所訂目標「將全球升溫幅度限制在攝氏1.5度以內」，各國就必須在2030年底前做到溫室氣體減排45%、2050年底前做到淨零排放。

新加坡 比爾蓋茲 淨零 聯合國

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