快訊

YouTube漲價哀號！悄推新訂閱方案「78元起」 台灣也納入其中

竹東大橋車禍！55歲機車騎士慘遭槽車輾斃 屍首分離當場死亡

匯率甜甜價讓網銀APP當機2天！網氣「換匯陰謀論」 內行人曝1招：不塞車

福特汽車撤銷財測 示警關稅衝擊獲利15億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
福特第1季營收、獲利均優於預期。 路透
福特第1季營收、獲利均優於預期。 路透

美國福特汽車（Ford Motor）周一（5日）表示將暫停發布年度財務展望，因為川普關稅的不確定性。福特還示警，關稅將會衝擊該公司調整後的息稅前獲利（EBIT）約15億美元。福特股價周一盤後下跌近2.5%。

福特執行長法利（Jim Farley）告訴分析師，「現在要完全了解我們的競爭者如何回應這些關稅還太早」，「不過，很顯然地，在這個全新的環境裡，在美國有最大足跡的車廠，受益最大」。

福特表示，今年關稅預期會令整體成本增加25億美元，主要是自墨西哥和中國進口車輛的花費。福特暫停汽車出口到中國，但仍由中國進口Lincoln Nautilus等車輛。公司會採用多種方法降低大約10億美元成本，例如利用保稅運輸，可先不必繳一部分的關稅。

今年2月，福特預測2025年全年的EBIT為70億至85億美元，當時的這個財測並沒有考慮關稅影響。現在福特說，要等貿易夥伴的報復關稅效應更清晰，以及消費者對漲價的反應後，再恢復發布公司財務展望。

福特第1季每股純益，由去年同期的0.49美元下跌至0.14美元，然而優於LSEG訪調分析師所估的0.02美元或是彭博所估的每股虧損0.04美元平均值。

福特今年稍早時已示警，第1季因為幾座工廠的生產失調，財報會受到影響。上季福特淨利由去年同期的13億美元，顯著下滑至4.71億美元。營收則是年減5%至407億美元，比市場預期的360億美元好，主要是有不少消費者擔心漲價，趕在上季買車。

根據一些機構的估算，川普的25%進口關稅，今年會讓在美國的車廠成本增加逾1,000億美元。通用汽車本月稍早下修獲利預測，並稱關稅影響上看50億美元。

巴克萊分析師團隊在報告中指出，「與通用相比，投資人偏好福特，因為福特在美國銷售的組合當中，在美國組裝的比率較高」。巴克萊說，福特79%的美國銷售是在美國國內組裝，通用的比率是53%。

福特的電動車部門因川普貿易政策的逆風，面臨大虧損。預期電動車暨軟體營運部門，今年虧損最高會達55億美元。而自2023年起，電動車部門己經虧掉100億美元。

福特 美國 電動

延伸閱讀

Ford Focus／Kuga／旅玩家受肯定 榮獲2025車訊風雲獎三冠好評

Kia Tasman Weekender硬派皮卡發表！有望推出福特Ranger Raptor對手車型？

搶中國市場… 上海車展開幕 歐美車企新款新技術逆勢登場

不只想當工具人還想走進你的生活 福特旅玩家Active車型試駕

相關新聞

不只投資無敵 巴菲特管理學為企業執行長立典範

美國「股神」巴菲特日前宣布年底將卸任波克夏海瑟威公司執行長。對美國各地企業執行長來說，他不只是所向無敵的投資人，也是數十...

福特汽車撤銷財測 示警關稅衝擊獲利15億美元

美國福特汽車（Ford Motor）周一（5日）表示將暫停發布年度財務展望，因為川普關稅的不確定性。福特還示警，關稅將會...

飆股Palantir財測未達華爾街高標 市場期待落空

標普500指數今年表現最強的成分股企業 Palantir （帕蘭堤）財測亮眼，卻未能滿足投資人的高度期待，周一盤後股價重...

玩具產業受衝擊！美泰兒因關稅撤銷財測 將加速降低陸製產品比重

美泰兒（Mattel）宣布撤回2025年營收將恢復成長的預測，並警告美國總統川普對進口玩具加徵關稅後，美國消費者將面臨漲...

OpenAI放棄轉為營利公司 將繼續保有公益色彩

OpenAI將繼續由集團之下的非營利事業體掌控，這家 ChatGPT 開發商在遭到馬斯克強烈批評後，決定撤回原本轉型為營...

風險不只來自台灣！美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高

台幣兌美元匯率近日升值近10%，可能很少美國投資人曾經交易過台幣，但為何美國投資人應該注意台幣匯率？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。