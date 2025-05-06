不只投資無敵 巴菲特管理學為企業執行長立典範

美國「股神」巴菲特日前宣布年底將卸任波克夏海瑟威公司執行長。對美國各地企業執行長來說，他不只是所向無敵的投資人，也是數十年來在管理學上的典範。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，巴菲特（Warren Buffett）一向不吝分享他的經營觀點，他曾批評企業冗餘現象，厭惡PowerPoint簡報、會議、「肥貓」董事和公司內一些可有可無的工作。在本月3日的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）會議上，他再次指出官僚體系的危害，還說許多企業本可經營得更好。

百勝國際餐飲集團（Yum Brands）旗下有必勝客（Pizza Hut）、塔可鐘（Taco Bell）、肯德基（KFC）等品牌，前集團執行長諾瓦克（David Novak）憶起，巴菲特只問了一個簡單問題，就改變了他經營連鎖速食帝國的方式。

巴菲特曾在奧瑪哈市（Omaha）一家肯德基與諾瓦克吃午餐時問道：「你有沒有談起過可能會出錯的地方？」諾瓦克說，很少。巴菲特建議他坦率討論潛在挑戰，才能建立信任關係。

從那天起，諾瓦克向投資人簡報時，常常會在結束前提到公司可能面臨的2、3個陷阱，「我一開始這麼做，就意識到他完全說對了」。

以下是其他企業執行長銘記在心的巴菲特忠告：

● 跑鞋品牌Brooks Running前執行長韋柏（JimWeber）

巴菲特為韋柏上的最重要一課是專注於長期目標。有一段時間美元走強，導致Brooks Running在歐洲的跑鞋營收下滑，韋柏向巴菲特求助。

巴菲特聽完後說：「這些都不用管，因為你改變不了…如果我是你，我會專注在客戶身上。」

● 奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（LarryCulp）

在奇異公司決定拆分為3家獨立公司的初期，卡普曾與巴菲特談過。

卡普說：「他分享了兩個建議，對我們的成就至關重要…最重要的第一點是，選擇正確的人來領導，不只要考慮能力，還要考慮他們的價值觀。第二，定下遠大但不過分的期許。」

● 美國石膏公司（USG）前執行長、芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）前董事長富特（William C. Foote）

巴菲特有一次在內布拉斯加州他最喜歡的一家餐廳吃晚餐，讓富特當場見證了他的價值觀。當時有一人靠近巴菲特，希望他在一張1美元鈔票上簽名，但手邊只有20美元鈔票。

巴菲特立刻問旁人有沒有1美元鈔票，說：「我不希望他浪費19美元。」富特說：「他雖然是一個真正獨特的資本主義名人，卻非常謙遜且平易近人。」

● 技術服務公司KDG執行長大衛（Kyle H. David）

大衛在賓州的企業約有60名員工，19年來一直參加波克夏海瑟威公司年度大會。

大衛說，他的領導風格受到巴菲特的一則信條潛移默化：「不犯蠢比有才華更重要。」

大衛說：「這提醒我，長久的成功並不總是與才華有關，而是要避免主動失誤、保持謙遜、打造能讓我們不會聰明反被聰明誤的制度。」

● 波克夏海瑟威旗下Dairy Queen國際發展部主任賈斯禮（Brandon Guthrie）

賈斯禮最喜歡的巴菲特名言之一是「規模是績效之敵」；另一個是「找員工要看3項優點：正直、聰明和活力」。賈斯禮說：「如果員工缺了第一項，另外兩項就會讓你麻煩大了」。