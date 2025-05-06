飆股Palantir財測未達華爾街高標 市場期待落空

標普500指數今年表現最強的成分股企業 Palantir （帕蘭堤）財測亮眼，卻未能滿足投資人的高度期待，周一盤後股價重挫逾8%。

Palantir 以「勢如旋風」來形容人工智慧（AI）軟體的需求，並將2025年營收預測從原本約37.5億美元調高至39億美元，年增幅達36%。

這家軟體公司因服務美國軍方和情治機關而被列為軍工股。近來受惠於AI題材熱潮，Palantir股價大漲，也讓部分投資人擔心價位太高。按預估獲利計價的本益比已逾200倍，是那斯達克100指數中本益比最高的成分股。

儘管美國市場需求強勁，其他地區占Palantir業務不到1/3的國際市場則表現平平，讓部分分析師引以為慮。彭博分析師分析師說：「即使有這麼多好消息，仍不足以支撐未來的高股價，市場對業務新動能仍看不到清楚輪廓。」

執行長卡普（Alex Karp）在致股東信中表示，Palantir成長速度超出預期。他寫道：「這種猛烈暴衝的成長幅度，對規模只有我們十分之一的公司來說都屬驚人；以我們目前的規模來看，我們相信這樣的表現堪稱空前。」

他表示，產業界和各國政府正迅速採用大型語言模型，「我們相信，這份成績正展現一場席捲我們公司和整個產業的革命。」

Palantir 上季營收成長39%，達到8.84億美元，高於彭博調查分析師原估的8.63億美元。不計特定項目的每股盈餘為13美分，符合預期。

Palantir技術長 Shyam Sankar 表示，美軍對Maven AI系統的使用量已翻倍，北約（NATO）也成為新客戶。