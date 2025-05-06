美國移民政策緊收 中美洲4國首季家庭匯款創新高

在美國移民政策不斷緊收下，尼加拉瓜、宏都拉斯、薩爾瓦多與瓜地馬拉在2025年第1季總共收到高達119億美元（約新台幣3500億元）的家庭匯款，較去年同期大幅增加26.8%，創下歷史新高。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）匯集各國央行最新統計數據指出，今年1月1日到3月31日，4個國家的匯款收入比去年同期大幅增加超過21億美元。而4國的家庭匯款占國內生產毛額（GDP）比重都超過2成，是全拉丁美洲對匯款最為依賴的地區，收入甚至超過出口、觀光與外國直接投資等傳統外匯來源。

報導分析，這樣的數據突顯出中美洲經濟對海外僑民收入的高度依賴，也反映出美國總統川普2025年重返白宮實施更為嚴格的移民遣返政策，並加快大規模驅逐非法移民，引發居住在美國的中美洲移民強烈不安，擔心未來遭遣返或失去收入來源，因此紛紛提前將資金匯回母國給家人，以預做準備。

如果以各國單獨來看，瓜地馬拉作為中美洲最大經濟體，穩坐該地區匯款收入之首。根據瓜地馬拉中央銀行（Banguat）統計，該國在2025年第1季共接收56億4270萬美元，較去年同期的46億8250萬美元成長20%，增幅驚人。光是今年3月，瓜國家庭就收到超過20億美元的匯款，也是瓜地馬拉歷史上第2高的單月匯款數字，僅次於2024年8月。

至於薩爾瓦多方面，薩國中央儲備銀行（BCR）公布的數據顯示，該國今年第1季收到匯款達22億6970萬美元，年增率為18.2%，創下1994年以來首季最高紀錄。其中3月的匯款金額達8億6330萬美元，較去年同月增長25.4%。

宏都拉斯首季則是收到26億2500萬美元的家庭匯款，比去年同期多出5億2400萬美元，增幅為25%，根據宏都拉斯中央銀行（BCH）分析，匯款成長與美國政治局勢變動也高度相關。

至於尼加拉瓜政局長期不穩，經濟陷入困境，大量國民選擇前往美國謀生並寄錢回家扶助家庭，2025年第1季該國收到匯款總額為14億4130萬美元，較2024年同期成長26.3%。這與該國近10年來的大規模移民潮密切相關。

報導指出，儘管移民匯款增加短期經濟支撐力道，但過度依賴僑匯將讓中美洲國家的經濟結構更為脆弱。由於匯款並非由國內生產活動創造，因此不穩定性極高，容易受到國際局勢、匯率波動或美國移民政策改變影響。