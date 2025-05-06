風險不只來自台灣！美投資人為何要注意台幣匯率？WSJ：借貸成本恐提高

台幣兌美元匯率近日升值近10%，可能很少美國投資人曾經交易過台幣，但為何美國投資人應該注意台幣匯率？

華爾街日報（WSJ）說，因為這可能是一個預覽，看到那些長期兌美元匯率偏弱的貨幣會因為川普的全球貿易戰而有的改變。同時，個人和企業可能直接感受到美國市場的外國投資變少。

台灣因為是相對弱勢的貨幣，加上出口半導體和其他科技產品，對美國享有龐大的貿易順差。這代表台灣擁有許多美元、投資於美國資產。

投資的型態，通常是台灣的壽險公司有效地借錢給美國企業。智庫「外交關係協會」經濟研究員塞瑟（Brad Setser）長年追蹤這樣的交易，他估計，台灣壽險公司共持有超過7,000億美元的外國債券，且主要是美國債券。一旦美元兌台幣快速貶值，對持有美國債券的台灣投資者而言，這些投資的價值就減損。

華爾街日報指出，如果台灣壽險公司預期美元將持續走低，或是他們失去美國是投資目的地的信心，結果就會是他們開始將持有的資產部位多元化，美國借款人就要付出代價。

例如蘋果公司（Apple）、輝瑞藥廠（Pfizer），這兩家公司都對台灣投資者發行美元債券。美國企業面臨的風險還不只來自台灣：歐洲的銀行是美國都會市中心不動產的主要資金提供者，日本的銀行則提供美國風險較高的融資 。

對美國企業和個人而這，這些由海外流入的資金，讓借貸可以更便宜。如果流入的資金放緩甚或枯竭，就代表借貸成本會提高。塞瑟和哥倫比亞法學院講師楊格（Joshua Younger）都撰文認為，與台灣持有的外國債券有關的市場波動，甚至可能會影響到美國的房貸利率。

台灣中央銀行總裁楊金龍周一在記者會上強調，美國沒有要求台幣升值。

華爾街日報說，姑且不論台幣的急升是否直接與貿易談判有關，這都是個適時的提醒，亦即美國貿易政策會有一些這類意料之外的後果。無論是川普政府主動施壓要令美元貶值，做為增加出口的一個手段，或只是投資人對美國失去信心而拋售美元，美國借款人都承受其中最多的成本。