西德州原油跌抵四年來最低收盤價 金價走高

國際油價周一下跌，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定再度大幅增產，貿易戰衝擊需求之際，加劇了對於原油供應過剩的疑慮。金價上漲，川普有關關稅的最新言論令貿易戰風險持續縈繞。倫敦金屬交易所(LME)因假期休市。以下是整理自彭博的商品行情：

油價大跌

西德州中級原油（WTI）期貨下跌2%，收於每桶略高於57美元，創下四年來的最低收盤價。

OPEC+周六同意6月再度大幅增產，旨在懲罰不遵守產量協議的成員國。

Tortoise Capital經理人Rob Thummel表示「原油市場分析師原本並不預計OPEC+國家連續二個月加速恢復原油產量，尤其是在經濟不確定性如此之高的情況下。」

該公司預計，全球石油市場從6月起將面臨多達每日50萬桶的供應過剩，這可能導致油價跌至略高於50美元的價位。

ICIS石油分析主管Ajay Parmar表示，OPEC+的增產規模「根本無法被市場所吸收」，並稱，需求成長疲軟，尤其是在最近關稅戰的情況下，布蘭特原油勢將進一步下跌。

6月交割的WTI原油期貨下跌2%，收於每桶57.13美元； 7月交割的布蘭特原油下跌1.7%，至每桶60.23美元。

黃金走高

今年以來，金價累計上漲26%，4月曾一度漲逾每英兩3,500美元的歷史高峰。川普貿易和地緣政治政策引發避險需求，此外，大陸的投機性需求以及全球央行的買盤也推升了金價。

截至紐約時間下午4:07，黃金現貨上漲2.9%，報每英兩3,333.68美元；白銀現貨上漲1.3%，報32.441美元。

倫敦金屬交易所(LME)市場因假期休市。