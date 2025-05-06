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台幣狂升…盤中驚見2字頭 楊金龍：有禿鷹

美元普遍下跌 日圓在清淡交投之際升至143.70

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓周一在清淡交投之際升至143.70。路透
日圓周一在清淡交投之際升至143.70。路透

美國貿易政策不確定之際，美元周一兌主要貨幣貶值。東京和倫敦逢假日休市，即期交投較淡。當天台幣狂升，也衝擊美元。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至99.831。

美國總統川普暗示，美國最快可能在本周和部分國家達成貿易協議，但他表示本周並未計劃和大陸國家主席習近平會談。

策略師預料聯邦公開市場委員會（FOMC）周三將維持利率不變，並指出他們也關注川普周二和加拿大總理卡尼之間的貿易談判，以及即將舉行的美國公債標售 。

歐元兌美元升值0.2%，至1.1316；美元兌瑞郎貶值0.5%，至0.8227；美元兌日圓貶值0.9%，至143.70。

瑞士通膨放緩至逾四年最低，因瑞郎走強壓低了進口商品的成本。

澳幣兌美元升值0.6%，至0.6470，觸及12月4日以來最高；紐西蘭元兌美元升0.4%，至0.5969。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說，美元兌亞洲貨幣走軟，部分原因是一些投資人（如台灣的人壽保險公司）在傳出美國將加徵更多關稅的消息後，清空了大量未避險的部位。

Chandler說：「美元在亞洲遭到拋售，部分原因是有人擔心美國最快將於周三宣布對半導體課徵關稅，而且有傳言稱，在這些雙邊貿易談判中，美國可能會讓東亞貨幣升值。」

傑富瑞全球外匯主管Brad Bechtel表示，台幣走升可能蔓延至其他開發中國家。「或者，這預告美國和中國或美國與該地區之間將達成某種貨幣協議，進而導致所有亞洲貨幣走強。」

川普 日圓 美國 貨幣

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