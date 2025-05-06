台積電ADR跌1.6% 較台北溢價12.6%
台積電ADR周一（5日）跌1.6%，收在176.40美元，較台北交易溢價12.6%。
美國股市周一收低，標普500指數和道瓊工業指數結束九連漲，投資人憂心貿易戰影響經濟和企業獲利之際，美國總統川普最新的關稅談話並未帶來寬慰。
道瓊工業指數下跌 98.60 點，跌幅 0.2%，至 41,218.83 點；標普500指數下跌 36.29 點，跌幅 0.6%，至 5,650.38 點；那斯達克綜合指數下跌133.49點，跌幅0.7%，至17,844.24點。
費城半導體指數下跌0.9%，輝達（NVIDIA）跌0.6%。
台灣加權股價指數周一大跌254.65點，收在20,532993點。台積電跌1.3%，收在938.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 135.81 -0.33 134.00 +1.35
中華電 CHT 132.13 +4.85 129.50 +2.03
台積電 TSM 1,056.57 -1.61 938.00 +12.64
聯電 UMC 44.32 +0.68 45.05 -1.61
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