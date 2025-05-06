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標普和道指結束九連漲 川普提徵電影關稅攪擾投資人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
策略師認為，美股能否繼續上漲，端視美中貿易談判是否有進展。美聯社
策略師認為，美股能否繼續上漲，端視美中貿易談判是否有進展。美聯社

美國股市周一收低，標普500指數和道瓊工業指數結束九連漲，投資人憂心貿易戰影響經濟和企業獲利之際，美國總統川普最新的關稅談話並未帶來寬慰。

道瓊工業指數下跌 98.60 點，跌幅 0.2%，至 41,218.83 點；標普500指數下跌 36.29 點，跌幅 0.6%，至 5,650.38 點；那斯達克綜合指數下跌133.49點，跌幅0.7%，至17,844.24點。

費城半導體指數下跌0.9%，輝達（NVIDIA）跌0.6%，台積電ADR跌1.6%。

ISM服務業數據提振了美國公債殖利率。據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率收在4.342%，高於上周五的4.317%。供應管理協會（ISM）數據顯示，美國服務業成長4月回升，而衡量企業支付的材料和服務價格的指標則飆升至逾兩年最高水平，這表示關稅導致的通膨壓力上升。

川普主張對海外製作的電影徵收100%的關稅，成了當天股市一大利空。Netflix股價下跌1.9%，派拉蒙(Paramount Global)股價下跌1.6%。亞馬遜跌 1.9%

川普表示可能在本周達成部分貿易協議，但他也暗示不會立即和中國大陸達成協議。

美國財政部長貝森特周一表示，川普的關稅、減稅和放鬆監管議程將推動對美國經濟的長期投資，美國金融市場經得起任何短期動盪的考驗。

摩根士丹利策略師Michael Wilson領銜的團隊表示，美中雙方貿易協議能否有進展，將是美國市場維持近日漲勢的前提。他們指出，短期內達成協議將有助於安撫企業信心，讓業者相信供應鏈所受干擾將較為有限。

波克夏公司（Berkshire Hathaway）下跌5.1%，「股神」巴菲特宣布計劃在年底卸下執行長一職。

能源股大跌 2%，在標普 11 個主要類股中表現最差，OPEC+ 決定加快增產，需求仍不確定之際，這引發了市場對供應增加的疑慮。

投資人將密切關注聯準會（Fed）周三的政策聲明，市場普遍預計會維持利率不變。主席鮑爾的發言將受到密切關注，投資人將尋找有關何時調整貨幣政策的線索。

川普 指數 美國

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