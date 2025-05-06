聽新聞
0:00 / 0:00

美財長信心喊話：沒有投資美國的壞時機

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。（歐新社）
美國財政部長貝森特。（歐新社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5日表示，別對賭美國；貝森特指出，從長期來看，從來沒有投資美國的壞時機，尤其是現在，呼籲大家投資美國。

貝森特5日於米爾肯研究院全球會議（Milken Institute Global Conference）致詞；貝森特把金融家和美國總統川普做比較，稱兩人都是有遠見的人，但都遭到外界的批評。

貝森特說，對川普的批判從來不少，但川普在第一任期就證明他們是錯的，而川普現在又要再證明一次。

貝森特說，川普誓言創造美國的黃金時代，需要黃金時代的經濟；川普政府在過去100天來，為這樣的經濟準備好土壤。

貝森特說明，川普的經濟政策就是貿易、減稅和鬆綁管制，並稱它們是環環相扣、三位一體的政策。

貝森特指出，關稅的目的就是要鼓勵公司直接投資美國：雇用美國勞工、在美國建廠和在美國製造；貝森特說，到美國投資的企業將會非常滿意，因為美國短期內就會出現有利於企業的稅制和管制環境。

貝森特說，川普的稅務政策將減免小型企業的稅額，防止中小企業增稅，同時政府也會提供高科技產業在研究創新上的稅收抵免和扣除額，並恢復百分之百設備支出的減免，以吸引新的工廠來美國。

貝森特指出，巴菲特曾說，永遠別與美國對賭，貝森特並稱，美國的經濟是勢不可擋的；不管是大蕭條、兩次世界大戰、911事件、全球經濟蕭條、新冠肺炎疫情，還是這幾年發生的嚴重的通膨，美國經濟跌倒了會再站起來，且比以前更強壯。

貝森特說，從長期來看，從來沒有投資美國的壞時機，尤其是現在。

川普 美國

延伸閱讀

川普擬對非美製電影課100%關稅 美媒體產業股價挫跌

通話土耳其總統 川普：盼合作結束俄烏戰爭

美總統史上最赤裸的自肥行動？川普虛幣募款晚宴 入場費逾百萬美元

美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

相關新聞

美財長信心喊話：沒有投資美國的壞時機

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5日表示，別對賭美國；貝森特指出，從長期來看，從來沒有投資美國的壞時機，...

今年來表現被外國股票輾壓又何妨 大摩分析師仍看好美股

美股今年來表現被其他國家股市超車，但摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師仍看好美國企業表現，並說在目前景氣處...

美就業數據力撐 交易員改押注聯準會9月才降息

美國勞工部上周公布的四月就業報告顯示，就業市場維持穩定，緩解市場對美國經濟即將陷入衰退的擔憂。美國總統川普仍迫不及待公開...

美財長：川普3記組合拳 連貫振興經濟策略

華爾街日報（WSJ）四日刊出美國財政部長貝森特投書，文中稱美國總統川普實施關稅、減稅及解除管制三記「組合拳」，是一套連貫...

比特幣如何打敗標普500？ 驅動虛幣的原因是它

上個月的市場動盪重創了所有的金融資產，包括股票、債券、美元等，比特幣在此種時刻表現強勁，成為投資人津津樂道的故事。

美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

美股三大指數5日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌150點，美國總統川普宣布對外國電影與海外製作的電影課徵100%關稅，再度引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。