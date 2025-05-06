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美財長：川普3記組合拳 連貫振興經濟策略

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
美國總統川普實施關稅、減稅及解除管制3記「組合拳」，振興美國經濟。 （法新社）
美國總統川普實施關稅、減稅及解除管制3記「組合拳」，振興美國經濟。 （法新社）

華爾街日報（WSJ）四日刊出美國財政部長貝森特投書，文中稱美國總統川普實施關稅、減稅及解除管制三記「組合拳」，是一套連貫的振興經濟策略，可讓美國民眾享受到應得繁榮。

貝森特表示，自一九八○年以來，美股史坦普五百指數增幅超過百分之五千五百，美國資本市場全球稱羨，川普打算強化它。川普知道，華爾街對美國夢的資金扮演關鍵角色，但此時該輪到一般民眾享受繁榮，川普大膽的經濟施政便是奉行此一最高道德。

貝森特指出，二○○○年代初期是新自由主義的全盛期，當時認為「歷史已經終結」，獨裁將讓位給民主及自由貿易，但中國自二○○一年加入世界貿易組織，貿易自由化成果並非雨露均霑，三百七十萬美國人因此失去工作。生產外包給中國導致美國製造業工作流失百分之五十九點三，提倡這種做法的人主張可由財富再分配彌補損失，彷彿補貼可療癒因外包而生計粉碎的家庭、社區，一些學者形容「補償輸家」，但已徹底失敗。

貝森特指出，川普政府為經濟擘繪新道路，購買力及貿易地基都能強化。首先是再協商全球貿易，而關稅是平衡國際商業的有效工具，可拆毀其他國家所設的貿易障礙，替美國廠商打開更多市場，帶回成千上萬製造業工作機會。

第二是讓二○一七年「減稅及就業法案」常態化，讓小費、加班費及社會安全金免稅；這些稅務改革可改善美國人因貿易政策而受損的生活品質，提供穩定性給個人及公司行業，打造經濟動能。勞工及小企業受惠川普第一次當總統的力挺成長稅務施政，底層百分之五十家戶淨資產增加速度比頂層百分之十來得快。政府正與國會密切合作，確保減稅措施不在二○二五年屆期失效。

第三是替經濟解除管制。貝森特說，美國會重建，不僅蓋房子、工廠，還會打造出半導體、發電廠、人工智慧數據中心及其他未來科技，「喚醒美國的工業產能對提升勞工、中產階級就業及工資至關重要」。

川普 美國

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