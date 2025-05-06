今年來表現被外國股票輾壓又何妨 大摩分析師仍看好美股

美股今年來表現被其他國家股市超車，但摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師仍看好美國企業表現，並說在目前景氣處於後週期循環（Late Cycle）的背景下，相較於小公司，其更偏好美國企業及大公司。

道瓊社報導，即便標普500指數迎來九連漲，今年該指數仍總共下跌了3%。相較之下，追蹤歐洲、澳洲及遠東地區領導企業的iShare MSCI歐澳遠東ETF，今年股價則反彈了14%。

因此，大摩首席策略師威爾森（Mike Wilson）的意見更引人注目，他說自己喜愛美國資產優於其他國際股票。因此他認為國際投資人正在討論的議題是錯誤的。他說，「從我們（跟投資人）的對話看來，很多投資人都從結構性的立場來聚焦美國股市相對於國際股市的表現，比如『難道美國例外論的投資敘事正在改變嗎？』但我們現在所聚焦的，更多是在周期性、而非結構性的問題。」

威爾森的觀點是，目前位於景氣循環的相對後期，此種情況包含放緩的總體經濟背景、維持利率按兵不動的聯準會（Fed），以及黏著的長期利率。

他說，「某部分來說，這是一個高品質成長股通常會得到回報的時刻，因為景氣循環的動能已經減緩。美國大型股指數在這方面表現突出，因其擁有更高比重的高品質成長股票，且盈餘成長波動較低」。走貶的美元也應會嘉惠美國企業，減少來自國際競爭對手的傷害。

威爾森也指出，他的團隊也喜愛以下種類的交易，原則包含：大公司優於小公司；在防禦型股票中，醫療類股優於必需品股；在景氣循環類股中，工業類股優於非必需性消費品。且偏好高品質企業，這些企業的槓桿比率低、營運效率高，且獲利流及利潤率的波動都較低。

威爾森也說，自從股市從一個月前開始反彈，下一個對標普500指數的重大考驗，將出現在5,750到5,800點區間，這是200日均線與100日均線匯聚的地方。他表示，在他列出的四項判斷股市可靠回彈的清單中，有兩項條件已經達到，分別是中國貿易協議更加樂觀，以及盈餘修正趨於穩定；但另外兩項，即立場更加鴿派的Fed，以及10年期公債殖利率低於4%，也必須達到，才能進一步推升指數。