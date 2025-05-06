聽新聞
0:00 / 0:00
美就業數據力撐 交易員改押注聯準會9月才降息
美國勞工部上周公布的四月就業報告顯示，就業市場維持穩定，緩解市場對美國經濟即將陷入衰退的擔憂。美國總統川普仍迫不及待公開施壓聯準會降息，稱「沒有任何理由推遲寬鬆政策」，但交易員把原本押注聯準會六月降息的籌碼默默收回口袋，市場最新定價顯示，聯準會甚至可能九月才會降息。
兩年期美國公債殖利率五日早盤下滑，但上周五就業報告公布後連續第二天上漲，更創去年十月以來最大兩日漲幅，反映出市場重新評估聯準會的政策立場。
摩根大通資產管理公司投資組合經理米斯拉表示，「目前的情況是通膨水準高於目標、關稅可能推高物價，而就業市場仍舊穩健，聯準會短期內不太可能採取行動。不過他們看數據行事，聯準會六月中旬開會前，數據可能走弱」。
就業報告令市場面臨棘手現實，儘管美中貿易戰不斷升級，引發金融市場劇烈波動，但美國經濟至今仍展現韌性。美股標普五百指數也已回升到四月初爭端升級前水準。
Threadneedle投資公司利率策略師胡賽因指出，「目前數據還行，聯準會又不想操之過急，這使得降息預期易受衝擊」。
利率期貨市場最新定價顯示，交易員預計聯準會可能將維持基準利率不變直至七月甚至九月。高盛和巴克萊銀行原本押注六月降息，看到就業報告後改口押七月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言