美就業數據力撐 交易員改押注聯準會9月才降息

美國勞工部上周公布的四月就業報告顯示，就業市場維持穩定，緩解市場對美國經濟即將陷入衰退的擔憂。美國總統川普仍迫不及待公開施壓聯準會降息，稱「沒有任何理由推遲寬鬆政策」，但交易員把原本押注聯準會六月降息的籌碼默默收回口袋，市場最新定價顯示，聯準會甚至可能九月才會降息。

兩年期美國公債殖利率五日早盤下滑，但上周五就業報告公布後連續第二天上漲，更創去年十月以來最大兩日漲幅，反映出市場重新評估聯準會的政策立場。

摩根大通資產管理公司投資組合經理米斯拉表示，「目前的情況是通膨水準高於目標、關稅可能推高物價，而就業市場仍舊穩健，聯準會短期內不太可能採取行動。不過他們看數據行事，聯準會六月中旬開會前，數據可能走弱」。

就業報告令市場面臨棘手現實，儘管美中貿易戰不斷升級，引發金融市場劇烈波動，但美國經濟至今仍展現韌性。美股標普五百指數也已回升到四月初爭端升級前水準。

Threadneedle投資公司利率策略師胡賽因指出，「目前數據還行，聯準會又不想操之過急，這使得降息預期易受衝擊」。

利率期貨市場最新定價顯示，交易員預計聯準會可能將維持基準利率不變直至七月甚至九月。高盛和巴克萊銀行原本押注六月降息，看到就業報告後改口押七月。