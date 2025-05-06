OPEC+同意大幅增產 油價一度跌破60美元

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加上美國發動的貿易戰可能拖累需求，無視全球原油供過於求的疑慮，國際原油價格5日盤中應聲挫跌，布蘭特一度跌破每桶60美元。

布蘭特原油7月期貨一度大跌4.5%至每桶58.5美元，西德州中級原油6月期貨跌幅達5.15%，報每桶55.30美元。兩大原油指標在稍後跌幅收斂，但仍下跌約2%。

OPEC+3日開會做出增產決議，該組織的領導國沙烏地阿拉伯意圖懲罰哈薩克等超額生產的成員國，這一政策轉向，導致油價大跌。

OPEC+決定，7月起增產幅度為每日超過40萬桶，和上月宣布的5月增產規模類似，當時OPEC+宣布決定時引發市場震撼，因為增產幅度是原本計畫的三倍。

由沙國和俄羅斯領導的OPEC+正逐步撤回為支撐油價而長期實施的減產措施，這些措施曾讓其市占流失給其他競爭產油國。根據與會代表說法，OPEC+3日會後，沙國暗示未來可能還會有類似規模的增產。