南韓研發下一代高速列車
南韓國土交通部近期成立工作小組，研發下一代磁浮列車「真空管高速列車」（Hypertube）。儘管該國投入開發的時間，晚於中國大陸、日本、德國、荷蘭等，但當地專家認為，南韓有望迎頭趕上。
韓國時報報導，南韓當局將在初期研究投入127億韓元（880萬美元）。專家表示，雖然南韓起步較晚，但該國能夠追上其他國家，主因已擁有Hypertube關鍵技術，如高速推進控制、超導體、低壓管，可研發出時速1,200公里的超高速列車。此種時速快過飛機時速的900公里、高鐵的300公里。
韓國鐵路研究所（KRRI）首席研究員李昌英（音譯）說，這個目標能在10~15年內達成；KRRI主掌政府的Hypertube研究小組。
國土交通部的鐵路安全政策主管趙成均（音譯）也說，南韓在Hypertube方面，擁有的最重要、最具潛力的技術是超導磁鐵，這是Hypertube的核心，能讓運輸系統的效率提升到最高。他指出，南韓目前在這領域最為先進。
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