波克夏亞伯 明年元旦接班 消息傳出公司股價承壓

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
波克夏董事會4日全體投票通過，由副董事長亞伯在明年元旦正式接任執行長。（路透）
波克夏董事會4日全體投票通過，由副董事長亞伯在明年元旦正式接任執行長。（路透）

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）5日宣布，該公司董事會4日全體投票通過，由副董事長亞伯（Greg Abel）在明年元旦正式接任波克夏執行長（CEO），巴菲特將留任董事長一職。

巴菲特3日在股東會的最後幾分鐘宣布，將要求董事會在今年底，將他執掌60年的執行長職務，交接給負責波克夏非保險事業業務的副董事長亞伯。巴菲特說，他會留下來，在有需要的時候伸出援手，但也明確表示，亞伯接任CEO後，將擁有公司營運和資本運用的最終決策權。

波克夏股價過去一年躍增33%，遠優於標普500指數同期的12%漲幅。股價2日收盤更創新紀錄。然而，董事會宣布通過CEO人事案後，波克夏B股5日股價早盤跌逾6%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

波克夏集團旗下擁有鐵路、保險、能源和冰淇淋連鎖店等事業，該公司數十年來都在規劃巴菲特的接班計畫。巴菲特本人也在2021年首度透露，亞伯將接任執行長，但未明確透露交棒時間，他3日的宣布震撼投資圈。

KBW分析師席爾茲指出，「儘管亞伯日益展現接掌大權的能力」，但巴菲特在意想不到的時機宣布接班決定，「預料將使波克夏5日股價承壓」。他說，巴菲特離開現職，「對投資人對波克夏觀感衝擊的程度，將大於對公司實際營運的影響」。

波克夏股東表示，仍不清楚該公司旗下189間營利事業、2,640億美元股票資產，以及3,480億美元的現金和約當現金，在巴菲特卸下執行長職務後的表現將會如何。

亞伯明年起不但將接手目前市值高達1.2兆美元的龐大集團，還將承接一連串來自投資人的疑問。其一是，他將如何運用波克夏近3,500億美元的龐大現金部位。

另外，股東也想知道，亞伯是否會改變波克夏高層異於常人的精簡編制，或改變該公司的的風險容忍度和投資的產業偏好。

亞伯3日被問及他接手後的資本配置策略，他說，這些現金是「巨大的資產」，並承諾會延續前人的投資之道。而當被問到對波克夏子公司的管理風格時，他回答，「會更主動」。

CFRA研究公司分析師希芙特說，「投資人難以預測的情況可能是：少了巴菲特，波克夏股票是否仍會坐擁所謂的『巴菲特溢價』？」

巴菲特 投資人 波克夏

延伸閱讀

波克夏董事會通過阿貝爾執行長案 巴菲特續任董事長

「股神」巴菲特示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

為何更愛投資股票而非房地產？ 巴菲特解釋原因「太難搞」

別人恐懼我貪婪：巴菲特交班，94歲股神的「價值投資」傳奇

相關新聞

美財長信心喊話：沒有投資美國的壞時機

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5日表示，別對賭美國；貝森特指出，從長期來看，從來沒有投資美國的壞時機，...

OPEC+同意大幅增產 油價一度跌破60美元

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加上美國發動的貿易戰可能拖累需求，無視全球原油供過於求的疑慮，國際原...

波克夏亞伯 明年元旦接班 消息傳出公司股價承壓

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）5日宣布，該公司董事會4日全體投票通過，由副董事長...

美財長：川普3記組合拳 振興經濟連貫策略

華爾街日報（ＷＳＪ）四日刊出美國財政部長貝森特投書，文中稱美國總統川普實施關稅、減稅及解除管制三記「組合拳」，是一套連貫...

印尼Q1經濟成長不如預期 總統喊增8%成長目標遙不可及

印尼首季經濟成長低於預期，成長幅度逾三年最緩，家庭消費不振，加上政府支出及投資銳減，都拖累成長。央行更下調今年經濟成長預...

南韓研發下一代高速列車

南韓國土交通部近期成立工作小組，研發下一代磁浮列車「真空管高速列車」（Hypertube）。儘管該國投入開發的時間，晚於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。