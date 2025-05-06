印尼Q1經濟成長不如預期 總統喊增8%成長目標遙不可及

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
印尼首季經濟成長低於預期，成長幅度逾三年最緩，家庭消費不振，加上政府支出及投資銳減，都拖累成長。（美聯社）
印尼首季經濟成長低於預期，成長幅度逾三年最緩，家庭消費不振，加上政府支出及投資銳減，都拖累成長。（美聯社）

印尼首季經濟成長低於預期，成長幅度逾三年最緩，家庭消費不振，加上政府支出及投資銳減，都拖累成長。央行更下調今年經濟成長預測，讓總統普拉伯沃的8%成長目標更加遙不可及。另外，越南上月製造業景氣陷入萎縮，相關指數滑落到兩年最低。

印尼政府5日公布，第1季國內生產毛額（GDP）年增4.87%，低於彭博分析師預期的中位數4.92%，也不如上季的5.02%，更寫下2021年第3季以來新低。首季GDP與前一季相比，也下滑0.98%，減幅多於預期的0.90%。

對印尼這個東南亞最大經濟體來說，最新GDP數據是個壞消息；該國需要內需支持，以保護其免受日益升高的全球貿易戰傷害。川普曾威脅對印尼加徵32%對等關稅。

占印尼GDP最大比重的家庭消費，首季成長僅4.89%，成長幅度是2023年年底以來最低。即便上季適逢齋戒月，一般是整年度最忙碌的旅行及消費季節。今年齋戒月時間落在3月，去年則是4月。儘管政府祭出電價及機票折扣等刺激措施，外加通膨相對較緩，但成長依舊疲弱。

國家支出也縮減1.38%。總統普拉伯沃命政府刪減各領域的公部門支出，重新分配財源，以支持其施政上的優先計畫，比如推行免費學校午餐。

上季固定資本形成毛額（GFCF）則增長2.12%，是兩年來最低。星展銀行經濟學家拉奧認為，川普關稅的不確定性，或將影響企業的資本支出計畫。

彭博經濟學家認為，令人失望的數據，可能支持央行採取寬鬆政策。印尼央行已調降今年經濟成長預測，但為支撐匯率，已連續三個月維持利率按兵不動。全球經濟前景黯淡的背景下，許多經濟學家也下調今年經濟成長預測至5%以下。

同日，標普全球公布，越南4月製造業採購經理人指數（PMI）從前月的50.5滑落到45.6，跌破代表景氣擴張的50分水嶺，且是2023年5月以來最低水準。

印尼 普拉伯沃

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