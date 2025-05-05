比特幣如何打敗標普500？ 驅動虛幣的原因是它

上個月的市場動盪重創了所有的金融資產，包括股票、債券、美元等，比特幣在此種時刻表現強勁，成為投資人津津樂道的故事。

比特幣等加密貨幣往往會跟股市齊漲齊跌，且波動程度更大。但根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），不論是過去一年、今年以來、美國總統川普所謂的「解放日」4月2日至今，比特幣的報酬都比標普500好。

由於川普承諾讓美國成為世界加密貨幣首都，並打造數位貨幣的戰略儲備，這種發展也許不令人驚訝。但比特幣表現超車美股、並比美股相對穩定，原因似乎偏向於川普的關稅政策、及關稅如何重創股市，而非川普支持加密貨幣的立場。

自4月2日以來，比特幣已漲約12％，而標普500則大致持平。這讓許多加密貨幣愛好者高呼，比特幣是「數位黃金」，能在市場不確定時，當作避險標的，不受地緣政治和貿易政策等震盪傳統市場的因素影響。