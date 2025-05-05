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波克夏董事會通過阿貝爾執行長案 巴菲特續任董事長

中央社／ 內布拉斯加州奧瑪哈5日綜合外電報導
巴菲特將續任波克夏董事長。路透
巴菲特將續任波克夏董事長。路透

波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今天宣布，董事會昨天投票通過阿貝爾（Greg Abel）明年1月1日出任公司總裁兼執行長人事案，而巴菲特將續任董事長。

華爾街日報報導，巴菲特並未卸下在波克夏擔任的所有正式職位。波克夏表示：「巴菲特（Warren Buffett）將續任董事長。」

巴菲特3日在年度股東大會宣布年底卸下執行長一職，交棒給欽定接班人阿貝爾。

巴菲特曾於多年前表示，阿貝爾是他的接班人，但許多觀察家認為巴菲特將一直擔任執行長直到去世為止。

巴菲特過去也曾說，他的兒子霍華德（HowardBuffett）將接任他的董事長職位，但巴菲特意外宣布將執行長的棒子在年底交給阿貝爾，不禁讓一些觀察家懷疑霍華德接班的時間是否已經提前。

巴菲特一手打造的波克夏海瑟威公司如今已是美國最大企業集團之一。雖然他過去已有透露交棒念頭，但在公司年度股東大會尾聲宣布消息後，仍震撼投資界。

94歲的巴菲特說：「時候到了，年底該由葛瑞格（阿貝爾的名字）擔任公司執行長了。」

宣布交棒也代表這位美國資本主義史中最偉大、歷時最長參與者之一的巴菲特，在位時間進入倒數。

巴菲特 波克夏 職位

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